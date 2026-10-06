OnePlus के दो 5G फोन्स पर डिस्काउंट, 7,400 mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जैसे फीचर्स  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस ने अपनी OnePlus Diwali Sale 2026 की डेट अनाउंस कर दी है। कंपनी की ये सेल 8 अक्टूबर 2026 से शुरू होने जा रही है। सेल में वैसे तो OnePlus के कई स्मार्टफोन्स पर शानदार ऑफर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप नया फ्लैगशिप फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो OnePlus 15 और OnePlus 15R पर मिलने वाली डील आपको बिलकुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। बैंक ऑफर्स के बाद दोनों फोन्स को उनकी रेगुलर कीमत से काफी कम कीमत में खरीदा जा सकेगा।

OnePlus 15 पर डिस्काउंट दिवाली सेल में वनप्लस का प्रीमियम स्मार्टफोन OnePlus 15 ऑफर्स के बाद सिर्फ 81,999 रुपये में मिलेगा। फोन की मौजूदा लिस्टेड कीमत 85,999 रुपये है। इसका मतलब है कि सेल के दौरान आपको फोन पर बैंक ऑफर समेत करीब 4,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इस डिवाइस में दमदार स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल रहा है।

फोन में OLED 165Hz डिस्प्ले भी मिल रही है, जो स्मूथ स्क्रॉलिंग और गेमिंग के लिए बेहतर एक्सपीरियंस दे सकती है। डिवाइस में 7,300mAh की बड़ी बैटरी और OxygenOS 16 मिल रहा है। जबकि फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है, जिसमें तीनों कैमरे 50MP के हैं यानी इस फोन में तस्वीरें भी काफी शानदार आएंगी।