टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग जल्द ही अपनी नेक्स्ट GEN फ्लैगशिप Galaxy S27 सीरीज लॉन्च करने की तैयरी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस बार स्मार्टफोन के डिजाइन से लेकर फीचर्स में भी कई बड़े बदलाव कर सकती है। इस बार सीरीज में चार नए मॉडल Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro और S27 Ultra लॉन्च होने की उम्मीद है।

इतना ही नहीं नई सीरीज में iPhone के Dynamic Island जैसा फीचर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फोन के पिछले हिस्से में वायरलेस चार्जिंग के लिए बिल्ट-इन मैग्नेट मिल सकता है। चलिए जानते हैं कि सीरीज में और क्या क्या खास होने वाला है

Galaxy S27 में Dynamic Island जैसा फीचर हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Samsung अपने Live नोटिफिकेशन्स फीचर को नए डिजाइन में पेश कर सकता है। इसे कंपनी Moment Effects नाम दे सकती है। ये फीचर One UI 9.5 के शुरुआती सॉफ्टवेयर में देखा गया है। इस फीचर के तहत नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में सेल्फी कैमरे के आसपास शो हो सकते हैं। यूजर्स अलग-अलग एक्टिविटी के बीच स्वाइप भी कर पाएंगे।

इतना ही नहीं इसमें नेविगेशन, वॉयस रिकॉर्डिंग और स्पोर्ट्स स्कोर जैसी लाइव डिटेल्स भी मिल सकती हैं। साथ ही इस बार नया Pro मॉडल Plus और Ultra के बीच आ सकता है जिसमें 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। वहीं, स्टैंडर्ड मॉडल में 6.3 इंच, Plus में 6.7 इंच और Ultra में 6.9 इंच की स्क्रीन मिल सकती है।

परफॉर्मेंस के मामले में भी ये नई सीरीज काफी दमदार होगी, जहां Galaxy S27 और S27 Plus में Exynos 2700, जबकि Pro में Snapdragon 8 Elite Gen 6 और Ultra मॉडल में तो Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट मिल सकता है। सभी प्रोसेसर 2nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो सकते हैं।

Galaxy S27 सीरीज के संभावित कैमरा स्पेक्स कैमरा की बात करें तो Galaxy S27 Pro और Ultra में 200MP का प्राइमरी कैमरा और 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा मिल सकता है। जबकि सीरीज के Ultra मॉडल में 5x ऑप्टिकल जूम वाला 50MP टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है। बैटरी की बात करें तो S27 Ultra में 5,500mAh और Pro में 5,000mAh की बैटरी मिल सकती है। जबकि Ultra मॉडल में 60W वायर्ड और 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।