Samsung के 1.50 लाख वाले फोन पर भारी डिस्काउंट, मिलता है AMOLED डिस्प्ले और टेलीफोटो कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेक दिग्गज Samsung ने इस साल की शुरुआत में भारत में Samsung Galaxy S26 सीरीज को पेश किया था। कंपनी ने हाल ही में अपने मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। हालांकि, अभी इसे भारी डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। Samsung Galaxy S26 Plus Amazon पर भारी छूट के साथ उपलब्ध है। इसके अलावा, अच्छी बात ये है कि इस डील को 1 लाख रुपये के अंदर हासिल करने के लिए आपको किसी भी बैंक कार्ड को लगाने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं पूरी डील।

Samsung Galaxy S26 Plus की भारत में कीमत 1 लाख रुपये से नीचे आई Samsung Galaxy S26 Plus 5G का 12GB + 512GB वेरिएंट, जिसमें हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई थी और जो 1,54,999 रुपये में बिक रहा था, फिलहाल Amazon Great Indian Sale Diwali Edition 2026 के दौरान 99,999 रुपये में उपलब्ध है। इसके ऊपर, बायर्स कीमत को 97,000 रुपये से कम करने के लिए Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड के जरिए 2,999 रुपये तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं।

इसके अलावा कुछ और बैंक ऑफर्स भी ग्राहकों को प्लेटफॉर्म पर दिए जा रहे हैं। ग्राहक 3,516 रुपये प्रति महीने की शुरुआती कीमत पर EMI ऑप्शन का भी फायदा उठा सकते हैं। इन सबके अलावा ग्राहकों को पुराना फोन एक्सचेंज कर 37,600 रुपये तक की अतिरिक्त छूट पाई जा सकती है।

Samsung Galaxy S26+ 5G के स्पेसिफिकेशन्स डुअल सिम वाला Samsung Galaxy S26+ 5G, सैमसंग के वन UI 8.5 के साथ एंड्रॉयड 16 पर चलता है। Galaxy S26+ में 6.7 इंच (1,440x3,120 पिक्सल) का डायनैमिक AMOLED 2X डिस्प्ले है, जो 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। ये डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर 2 से सुरक्षित हैं।

Galaxy S26+ में सैमसंग का अपना 2nm Exynos 2600 चिपसेट दिया गया है। सैमसंग का ये भी कहना है कि वेपर चैंबर को चिप के किनारों पर रीपोजिशन किया गया है, जिससे हीट डिसिपेशन में 29 प्रतिशत का सुधार हुआ है।

कैमरे की बात करें तो, Galaxy S26+ में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें f/1.8 अपर्चर लेंस और OIS सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी वाइड-एंगल सेंसर, f/2.4 अपर्चर लेंस, OIS सपोर्ट और 3x ऑप्टिकल ज़ूम वाला 10-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और f/2.2 अपर्चर लेंस व 120-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू वाला 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा शामिल है।

फोन के फ्रंट में 12-मेगापिक्सल का वाइड-एंगल सेल्फी सेंसर है, जिसमें f/2.2 अपर्चर लेंस और 26mm फोकल लेंथ दी गई है। रियर कैमरा यूनिट 24/30 fps पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और 30/60fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करती है।