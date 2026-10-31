दिवाली सेल: इतने सस्ते में मिल रहा Samsung का Galaxy S25 Ultra 5G, डिस्काउंट के साथ हैं ऑफर्स भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत में Flipkart की Big Diwali Sale 2026 इस समय लाइव है, जहां बजट और मिड-रेंज से लेकर फ्लैगशिप डिवाइसेज तक सभी स्मार्टफोन्स पर शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। सेल की ऐसी ही एक खास और ध्यान खींचने वाली डील प्रीमियम Samsung Galaxy S25 Ultra 5G पर मिल रही है, जो फिलहाल लॉन्च के बाद से काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। प्राइस कट के अलावा बायर्स इस डील को और किफायती बनाने के लिए बैंक ऑफर्स के जरिए अतिरिक्त छूट का फायदा भी ले सकते हैं। ग्लोबल मेमोरी और स्टोरेज की कमी के कारण गैजेट्स की बढ़ती कीमतों के इस दौर में इस फोन को इस दाम पर खरीदना एक समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है।

डिस्काउंटेड कीमत में ये स्मार्टफोन OnePlus 15, iQOO 15, Oppo Find X9s और दूसरे फ्लैगशिप्स को सीधी टक्कर देता है। हालांकि, सैमसंग के चाहने वालों के लिए S25 Ultra एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। आइए जानते हैं इस डील के बारे में।

Samsung Galaxy S25 Ultra की भारत में कीमत Flipkart पर Samsung Galaxy S25 Ultra (टाइटेनियम ग्रे कलर, 256GB + 12GB) 87,114 रुपये में उपलब्ध है। बता दें कि सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर फोन का ये वेरिएंट फिलहाल 1,14,999 रुपये में लिस्टेड है। यानी ग्राहकों को यहां 7,885 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। बायर्स Flipkart Axis और SBI बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए 4,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी पा सकते हैं। इसके अलावा SBI क्रेडिट कार्ड पर 4,500 रुपये और SBI डेबिट कार्ड पर 4,000 रुपये पर छूट ग्राहक पा सकते हैं। इससे फोन की कीमत और भी कम हो जाएगी। इनके अलावा ग्राहक EMI ऑप्शन्स और एक्सचेंज ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं।

Samsung Galaxy S25 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स Samsung Galaxy S25 Ultra में 6.9-इंच का Dynamic AMOLED 2X QHD+ 120Hz डिस्प्ले दिया गया है, जो Corning Gorilla Glass Armour 2 प्रोटेक्शन के साथ आता है। परफॉर्मेंस के लिए फोन के अंदर 3nm प्रोसेस पर बेस्ड Snapdragon 8 Elite for Galaxy प्रोसेसर दिया गया है। ये फोन One UI 7 (Android 15 पर बेस्ड) के साथ लॉन्च हुआ था और सैमसंग इसमें सात साल के OS अपडेट्स का वादा करता है, जिसका मतलब है कि ये डिवाइस लेटेस्ट One UI 9 अपडेट के लिए भी पूरी तरह एलिजिबल है।