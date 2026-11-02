Samsung के प्रीमियम 5G पर डिस्काउंट, 50MP कैमरा, AMOLED डिस्प्ले और Exynos 2400 प्रोसेसर भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी सैमसंग का प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां तो Flipkart पर Samsung Galaxy S25 FE 5G काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। यह फोन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 50% डिस्काउंट के साथ ₹44,999 में लिस्ट किया गया है। खास बात है कि बैंक ऑफर का फायदा उठाकर इसकी कीमत और कम हो सकती है।

फोन में 120Hz AMOLED डिस्प्ले, Exynos 2400 प्रोसेसर और 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा फोन में 4,900mAh की बैटरी भी मिल रही है। चलिए इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Samsung Galaxy S25 FE पर डिस्काउंट डिस्काउंट ऑफर की बात करें तो Samsung Galaxy S25 FE के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत फ्लिपकार्ट पर अभी सिर्फ ₹44,999 हो गई है। जबकि इसकी असली लिस्टेड MRP ₹89,999 बताई गई है, जिस पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है। हालांकि डिवाइस को ₹59,999 की कीमत पर लॉन्च किया गया था। इस हिसाब से लॉन्च प्राइस के मुकाबले अभी ₹15,000 का डिस्काउंट मिल रहा है।

बैंक ऑफर की बात करें तो SBI क्रेडिट कार्ड और SBI डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर ₹4,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। जबकि Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड और Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर भी ₹4,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। किसी भी एक ऑफर का फायदा लेने के बाद फोन की प्रभावी कीमत कम होकर सिर्फ ₹40,999 रह जाएगी।

इसके अलावा फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां ग्राहक पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करके मैक्सिमम ₹39,800 तक की एक्स्ट्रा एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं। हालांकि एक्सचेंज की असली वैल्यू पुराने फोन के ब्रांड, मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करेगी।

Samsung Galaxy S25 FE के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो सैमसंग के इस डिवाइस में 6.7 इंच की FHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिल रही है। साथ ही इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें Exynos 2400 प्रोसेसर है। डिवाइस में 8GB तक RAM और 128GB स्टोरेज है।