दिवाली से पहले iPhone 16 पर डिस्काउंट: 48MP फ्यूजन कैमरा, A18 चिपसेट और बेहतर बैटरी लाइफ 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली से पहले नया iPhone खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हां, इन दिनों Amazon की Great Indian Festival Sale का Diwali Edition चल रहा है जिसमें Apple के iPhone 16 पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। ये स्मार्टफोन 48MP फ्यूजन कैमरा और दमदार A18 चिपसेट के साथ आता है।

साथ ही इस फोन में बेहतर बैटरी लाइफ मिल रही है। खास बात ये है कि ऑफर के तहत ग्राहक इस प्रीमियम iPhone को पहले के मुकाबले कम कीमत में खरीद सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी दिवाली पर खुद को नया iPhone गिफ्ट करना चाहते हैं, तो इस डील के बारे में जान लें...

iPhone 16 पर डिस्काउंट Amazon सेल में दिवाली से पहले Apple iPhone 16 के 128GB स्टोरेज वेरिएंट पर 14% डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिवाइस की MRP वैसे तो ₹89,900 है, लेकिन अमेजन इसे अभी सिर्फ ₹76,999 में खरीदने का मौका दे रहा है। इस तरह ग्राहकों को सीधे ₹12,901 तक की बचत होगी। इतना ही नहीं Amazon Pay Balance से पेमेंट करने पर ग्राहकों को ₹2,309 तक का कैशबैक मिलेगा।

इसके अलावा HDFC Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर ₹5,000 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ग्राहक चाहें तो पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करके मैक्सिमम ₹18,000 तक की एक्स्ट्रा एक्सचेंज वैल्यू भी ले सकते हैं। हालांकि, एक्सचेंज वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करेगी। इस तरह बैंक ऑफर और एक्सचेंज के साथ आप iPhone 16 सस्ते में खरीद सकते हैं।

iPhone 16 के स्पेसिफिकेशन्स iPhone 16 के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 6.1-इंच की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है। साथ ही इसमें 60Hz तक का रिफ्रेश रेट और 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। ये फोन लेटेस्ट जनरेशन की 'सेरामिक शील्ड' प्रोटेक्शन ऑफर कर रहा है।