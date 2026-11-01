Karbonn दो नए 5G फोन कल होंगे लॉन्च, 7000 mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले जैसे बेहतरीन फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में Karbonn एक बार फिर वापसी करने जा रहा है। जी हां कंपनी अपनी नई Rebel सीरीज के तहत दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। इन डिवाइस को Karbonn Rebel और Karbonn Rebel Pro 5G के नाम से कल यानी 2 नवंबर 2026 को भारत में लॉन्च किया जाएगा।

लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इन दोनों डिवाइस के कई फीचर्स से पर्दा उठा दिया है। इन फोन्स की माइक्रोसाइट Amazon पर लाइव हो गई है। खास बात ये है कि इन डिवाइस में 7000mAh तक की बड़ी बैटरी और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है।

Karbonn Rebel के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Karbonn Rebel को बजट सेगमेंट में आ सकता है जिसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। साथ ही इस फोन में 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। डिवाइस में 6.75 इंच की HD+ डिस्प्ले मिल सकती है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 650 निट्स तक हो सकती है। फोन में 3.5mm हेडफोन जैक भी मिल सकता है। डिस्प्ले में 60Hz रिफ्रेश रेट मिल सकता है।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये डिवाइस Android 16 पर रन कर सकता है। कंपनी फोन में 2 बड़े Android अपडेट और 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट देगी। कलर ऑप्शन की बात करें तो फोन को सिल्वर, गोल्ड और ब्लू कलर में पेश किया जाएगा।

Karbonn Rebel Pro 5G के स्पेसिफिकेशन्स सीरीज के प्रो मॉडल Karbonn Rebel Pro 5G में 6000mAh की बैटरी मिल सकती है, जिसके साथ 20W चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। इस प्रो मॉडल में 6.7 इंच की HD+ डिस्प्ले मिल सकती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 720 निट्स तक हो सकती है। फोन में 3.5mm हेडफोन जैक और Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल सकता है।