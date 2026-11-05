6,000 mAh की बैटरी 45W चार्जिंग वाला सैमसंग का नया फोन, मिलेगा 50MP का प्राइमरी कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग की Galaxy A स्मार्टफोन में काफी लंबे समय से 5,000 mAh की बैटरी मिल रही थी। अब कंपनी ने इस सीरीज के स्मार्टफोन के बैटरी पैक अपग्रेड करने की प्लानिंग में है। सैमसंग को लेकर खबर हैं कि वह जल्द ही Galaxy A38 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। सैमसंग के इस फोन में बड़ी बैटरी के साथ मार्केट में उतारा जा सकता है।

सैमसंग स्मार्टफोन के अपडेट से जुड़ी वेबसाइट GalaxyClub के मुताबिक, अपकमिंग Galaxy A38 स्मार्टफोन में 5,882 mAh की बैड़ी बैटरी देखने को मिल सकता है। सैमसंग इस बैटरी को 6,000 mAh की मार्केटिंग करेगा। अगर पिछले वेरिएंट Galaxy A37 से कंपेयर करें तो कंपनी इसमें करीब 20 प्रतिशत का अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सैमसंग के इस फोन में ट्रेंडिंग सिलिकन-कार्बन टेक का यूज नहीं करने वाली है।

सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन बैटरी के अलावा सैमसंग के इस फोन के दूसरे हार्डवेयर में ज्यादा बदलाव न करने का प्लान कर रही है। इससे पहले रिपोर्ट्स सामने आए थे कि इस फोन में सैमसंग के पहले लॉन्च Galaxy A36 और Galaxy A37 वाला कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। इनमें कंपनी ने 50 MP का प्राइमरी कैमरा दिया था, जिसके साथ 8 MP का अल्ट्रावाइड और 5 MP का मैक्रो कैमरा दिया था। इस फोन में 12 MP का सेल्फी कैमरा दिया था। रिपोर्ट्स की मानें तो अपकमिंग सैमसंग फोन में 45 W वायर्ड चार्जिंग मिल सकती है।