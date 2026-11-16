5,000 mAh बैटरी और 50MP कैमरे वाला सैमसंग फोन लॉन्च, 90Hz की डिस्प्ले और 25W चार्जिंग भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy A18 4G स्मार्टफोन सिंगापुर में लॉन्च हो गया है। सैमसंग के Galaxy A सीरीज का यह फोन इसी साल सितंबर में यूरोप में लॉन्च हुआ था। सैमसंग ने सिंगापुर में अलग प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया है। Galaxy A18 4G में कंपनी ने 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.7-इंच का डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आता है। सैमसंग Galaxy A18 4G में कंपनी ने 5,000mAh बैटरी दी है।

Samsung Galaxy A18 4G की कीमत Samsung Galaxy A18 4G स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ SGD 328 (करीब 25,000 रुपये) में लॉन्च किया गया है। इस फोन को ब्लैक, लाइट ब्लू और सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। Samsung इस फोन के साथ 25W का पावर अडेप्टर मिलेगा।

Samsung Galaxy A18 4G की स्पेसिफिकेशन्स Samsung Galaxy A18 4G स्मार्टफोन को MediaTek Helio G99+ चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है। यूरोप में इसे Samsung के Exynos 1610 चिपसेट के साथ लाया गया है। सिंगापुर वेरिएंट को 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। इस फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाई जा सकती है।

Galaxy A18 4G स्मार्टफोन Android 17-पर आधारित One UI 9 पर रन करता है। सैमसंग का कहना है कि इस फोन को 6 ओएस अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.7-इंच का Full-HD+ (1,080 x 2,340 pixels) Super AMOLED Infinity U डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass 3 कोटिंग के साथ लॉन्च किया गया है।