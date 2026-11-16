6000 mAh बैटरी वाला नया फोल्डेबल स्मार्टफोन 24 नवंबर को आएगा, Privacy Display फीचर और 50MP कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Huawei जल्द ही अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Huawei Mate X8 के नाम से पेश करने वाली है। कंपनी ने डिवाइस की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। ये फोन 24 नवंबर को चीन में लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने लॉन्च डेट कन्फर्म करने से एक दिन पहले ही फोन का डिजाइन भी टीजर पोस्ट के जरिए दिखाया था।

Huawei Mate X8 में पहले की तरह इनवर्ड फोल्डिंग डिजाइन देखने को मिलने वाला है, यानी फोन को बंद करने पर इसकी बड़ी डिस्प्ले अंदर की तरफ ही रहेगी। फोन के बैक पैनल पर राउंड शेप का कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। चलिए डिवाइस से जुड़ी अन्य डिटेल्स जानते हैं

Huawei Mate X8 आएगा दो वेरिएंट में हालिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि Huawei Mate X8 को कंपनी दो वैरिएंट में लॉन्च कर सकती है जिसमें स्टैंडर्ड और एक कलेक्टर एडिशन शामिल हो सकता है। स्टैंडर्ड मॉडल में 12GB रैम के साथ 256GB और 512GB स्टोरेज के ऑप्शन मिल सकते हैं जबकि कलेक्टर एडिशन में 16GB रैम के साथ 512GB और 1TB स्टोरेज तक के ऑप्शन मिल सकते हैं।

Huawei Mate X8 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Huawei Mate X8 में 6.5 इंच की कवर डिस्प्ले और 8.15 इंच की इनर डिस्प्ले मिल सकती है। फोन की दोनों स्क्रीन का साइज पिछले मॉडल Huawei Mate X7 से थोड़ा बड़ा हो सकता है। फोन में 6,000 mAh की बैटरी मिल सकती है।