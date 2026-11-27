टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। शाओमी जल्द Redmi Turbo 6 Max स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी। रेडमी के इस अपकमिंग फोन को लेकर काफी जानकारी सामने आ रही हैं। इस फोन के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे बड़ी स्क्रीन के साथ मार्केट में उतारा जा सकता है। रिपोर्ट्स की मुताबिक रेडमी का यह फोन 7 इंच की डिस्प्ले के साथ लॉन्च होगा। शाओमी या रेडमी ने अब तक इतनी बड़ी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया है। अब अपकमिंग Redmi Turbo 6 Max की कथित स्पेसिफिकेशन्स सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं।

Redmi Turbo 6 Max की संभावित स्पेसिफिकेशन्स अपकमिंग Redmi Turbo 6 Max के बारे में बताया जा रहा है कि इस फोन में 7-इंच की 2K LTPS OLED फ्लैट डिस्प्ले दी जा सकती है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 188Hz हो सकता है, जो अल्ट्रा-स्लिम बैजल के साथ आ सकता है। 91Mobiles के मुताबिक, रेडमी के अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर ये डिटेल्स टिपस्टर Gadgets Data ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। रेडमी का यह फोन मल्टीटास्किंग, गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए स्मार्टफोन खरीदने वाले यूजर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।