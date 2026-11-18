टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi ने इस साल होम मार्केट चीन में Note 17 को जुलाई और Note 17 5G को अगस्त में लॉन्च किया था। दोनों फोन बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च किए गए थे। अब सर्टिफिकेशन लिस्टिंग से पता चलता है कि कंपनी चीन में Redmi Note 18 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रेडमी के अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज की बैटरी और चार्जिंग को लेकर डिटेल्स सामने आ रही हैं।

Redmi Note 18 5G में क्या हो सकता है खास? टिपस्टर PaperKing13 ने दावा किया है कि Redmi Note 18 5G स्मार्टफोन Note 17 5G का ही रीब्रांड वर्जन होगा। कंपनी ने सिर्फ बैटरी कैपेसिटी में बदलाव किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जिसमें दावा कि रेडमी के अपकमिंग स्मार्टफोन के चाइना वेरिएंट के डिटेल हैं। इस स्मार्टफोन का कोडनेम mist और मॉडल नंबर M077CE है, जो Redmi Note 18 या Redmi Note 18 5G और Poco M8 Power 5G के नाम से एंट्री कर सकता है।