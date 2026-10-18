10001 mAh बैटरी वाले Realme के 5G फोन पर डिस्काउंट, 4D Curve+ AMOLED डिस्प्ले और MediaTek प्रोसेसर 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart पर इन दिनों Big Billion Days Sale चल रही है जिसका आज आखिरी दिन है। यानी आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। सेल में अभी भी कई शानदार स्मार्टफोन डील्स मिल रही हैं। ऐसी ही एक डील 10001mAh बैटरी वाले realme P4 Power 5G पर भी देखने को मिल रही है जिसे अभी सस्ते में खरीदने का जबरदस्त मौका है।

यह स्मार्टफोन 4D Curve+ AMOLED डिस्प्ले और MediaTek प्रोसेसर के साथ आता है। बड़ी बैटरी के चलते यह फोन उन यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो लंबे टाइम तक बैटरी बैकअप चाहते हैं। सेल में फोन पर मिल रहे डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ इसे कम कीमत में खरीदने का मौका मिल रहा है। चलिए डील के बारे में जानते हैं...

Realme P4 Power 5G पर डिस्काउंट ऑफर सेल में Realme P4 Power 5G के 8GB RAM और 128GB वेरिएंट को 50,999 रुपये की जगह 41% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 29,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। ऑफर्स के बाद इसकी कीमत तो सिर्फ 26,599 रुपये रह जाती है। Flipkart Axis Bank और Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर तो 3,400 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर 2,500 रुपये और HDFC बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर 2,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। ग्राहक चाहें तो एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने फोन को चेंज करके 25,950 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। इसके अलावा, नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी है, जिसमें 2,955 रुपये की 9 महीने की किस्त दिखाई गई है।

Realme P4 Power 5G के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो रियलमी P4 पावर 5G एक मिड-रेंज डिवाइस है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की बड़ी बैटरी है। साथ ही इस फोन में 80W फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है। फोन में 6.8 इंच की 1.5K 4D कर्व+ AMOLED डिस्प्ले भी मिल रही है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 6,500 निट्स तक पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है।