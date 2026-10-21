6,500mAh की बैटरी वाला Realme का नया बजट फोन, 120Hz डिस्प्ले और IP64 रेटिंग भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme C01 को हाल ही में कई सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर स्पॉट किया गया था, जो बजट C-सीरीज स्मार्टफोन के जल्द लॉन्च होने का संकेत दे रहा था। अब इस हैंडसेट को वियतनाम में एक ऑनलाइन रिटेलर की वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया है, जिससे इसकी कीमत, मेजर स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स, कलर ऑप्शन्स और डिजाइन से जुड़ी अहम डिटेल्स सामने आ गई हैं। Realme C01 को तीन कलर ऑप्शन्स और सिंगल रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन के साथ लिस्ट किया गया है। फोन में 6,500mAh की बैटरी के साथ पेयर किया गया Unisoc चिपसेट नजर आ रहा है। इसके अलावा इसमें रेक्टेंगुलर कैमरा आइलैंड के अंदर सिंगल रियर कैमरा यूनिट भी मिल सकती है। लिस्टिंग इशारा करती है कि Realme C01 में 6.8-इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा।

Realme C01 की कीमत और संभावित स्पेसिफिकेशन्स आने वाले इस Realme हैंडसेट को वियतनाम की 'The Gioi Di Dong' वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है। वेबसाइट पर इसे 4GB रैम और 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए VND 59,90,000 (लगभग 22,000 रुपये) के प्राइस टैग के साथ लिस्ट किया गया है। इसे ब्लैक, ग्रे और ऑरेंज कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है। इसके अलावा लिस्टिंग ये भी संकेत देती है कि फोन को जल्द ही चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च किया जाएगा।

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Realme C01 6.8-इंच के HD+ (720 x 1,520 पिक्सल) LCD टचस्क्रीन के साथ दिखता है, जो 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए इसमें पांडा ग्लास दिया जाएगा। ये स्मार्टफोन ऑक्टा-कोर Unisoc T7250 चिपसेट पर काम करेगा, जिसमें 1.6GHz पर क्लॉक्ड छह एफिशिएंसी कोर और 1.8GHz तक की क्लॉक स्पीड देने वाले दो परफॉर्मेंस कोर शामिल हैं।

इसके अलावा Realme C01 में ARM Mali-G57 GPU के साथ 4GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज दिखाई गई है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। कैमरे के फ्रंट पर, Realme C01 को बैक पर सिंगल 8-मेगापिक्सल कैमरे के साथ लिस्ट किया गया है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 5-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। ये हैंडसेट 1080p/30 fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट कर सकता है। ये Android 16 पर बेस्ड ColorOS या Realme UI के किसी अनस्पेसिफाइड वर्जन पर चलेगा।