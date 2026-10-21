6,000mAh बैटरी और रियर मिनी डिस्प्ले वाला 5G स्मार्टफोन, 50MP का AI कैमरा और MediaTek प्रोसेसर भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lava ने इंडियन मार्केट में नया कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इस फोन को कंपनी ने Lava Aura Curve नाम दिया है। इस फोन की कुछ-कुछ स्पेसिफिकेशन्स और डिजाइन एलिमेंट इस साल सितंबर में लॉन्च हुए Lava Virat Curve से मिलते जुलते हैं। लावा के नए फोन में रियर मिनी डिस्प्ले भी मिलती है, जिसमें यूजर्स टाइम, नोटिफिकेशन्स और बैटरी जैसी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। Aura Curve को 6nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है।

Lava Aura Curve की कीमत Lava Aura Curve को सिंगल 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज ऑप्शन में 23,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। इस फोन को दो कलर ऑप्शन Him Silver और Ambar Blue फिनिश में आता है। Lava Aura Curve को ऑफलाइन लावा के स्टोर से खरीदा जा सकता है।

Lava Aura Curve के फीचर्स Lava Aura Curve स्मार्टफोन में 6.67-इंच की फुल-HD+ 3D कर्व AMOLED स्क्रीन मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 1,100निट्स है। फोन में MediaTek Dimensity 7100 SoC, 6GB की LPDDR5 RAM के साथ 128GB के 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलती है। यह फोन में Android 16 के साथ लाया गया है, जिसे दो साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम और तीन साल तक सिक्योरिटी अपग्रेड मिलेगा। इस फोन में Vayu AI फीचर्स जैसे- AI Circle Search, AI Call Summary के साथ AI Voice Translation का सपोर्ट मिलता है।