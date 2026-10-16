6,000mAh की बड़ी बैटरी और 13MP कैमरे वाला 5G फोन, कीमत 12 हजार से कम; मिल रहे हैं ऑफर्स भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। घरेलू ब्रांड Lava International का किफायती 5G स्मार्टफोन Lava Virat V1 5G इसी साल जुलाई में भारत में लॉन्च हुआ था। ये नया हैंडसेट दो कलर ऑप्शन्स में आता है और इसमें 6.75-इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके रियर में AI-सपोर्टेड डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका मेन कैमरा 13-मेगापिक्सल का है। इस 5G मॉडल में 6,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। अगर आप बजट में एक नया 5G फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छी खबर ये है कि Flipkart इस पर कुछ शानदार ऑफर्स भी दे रहा है। आइए इसकी पूरी डिटेल जानते हैं।

Lava Virat V1 5G की कीमत और फ्लिपकार्ट ऑफर Lava Virat V1 5G को लॉन्च के वक्त 12,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था। हालांकि, इस फोन का Arya Blue, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट इस वक्त Flipkart पर 11,799 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्टेड है। साथ ही यहां 1,966 रुपये प्रति महीने की कीमत पर 6 महीने के लिए नो-कॉस्ट EMI भी दिया जा रहा है।

इसके अलावा फ्लिपकार्ट Axis और SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स 590 रुपये तक कैशबैक भी सकेंगे। वहीं, पुराना फोन एक्सचेंज कर ग्राहक 10,700 रुपये तक की छूट भी पा सकते हैं। Lava Virat V1 5G आर्या ब्लू और सोनार गोल्ड कलर्स में उपलब्ध है। कंपनी ने ये भी पक्का किया है कि वह Lava Virat V1 5G के लिए डोरस्टेप आफ्टर-सेल्स सर्विस देगी। Lava Virat V1 5G के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Lava Virat V1 5G Android 16 पर काम करता है। फोन में 6.75-इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। Lava Virat V1 का 5G वेरिएंट Unisoc T8200 प्रोसेसर पर चलता है, जिसे 4GB रैम और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। फोन की ऑनबोर्ड रैम को वर्चुअली 4GB तक और बढ़ाया जा सकता है, जबकि इसकी स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक एक्सपैंड किया जा सकता है।