1,000 रुपये से कम में चाहिए अच्छी ऑडियो क्वालिटी और लंबी बैटरी वाले ईयरबड्स? देखें ये 5 ऑप्शन्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप इस फेस्टिव सीजन अपने लिए या गिफ्टिंग के लिए एक नए ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं। और आपका बजट अगर 1,000 रुपये से कम है। तो हम यहां आपको अलग-अलग कंपनियों के कुछ ईयरबड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ये ईयरबड्स लंबी बैटरी और अच्छी साउंड क्वालिटी के दावे के साथ आते हैं। इस लिस्ट में boAt, Noise और Mivi जैसी कंपनियों के प्रोडक्टस लिस्टेड हैं।

boAt Airdopes Plus 222 बोट की इन ईयरबड्स को अभी Amazon से 899 रुपये में खरीदा जा सकता है। इन ईयरबड्स में आपको 60 घंटे तक की बैटरी, 13mm ड्राइवर्स और वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे। Goboult K10 इस डिवाइस को कंपनी की वेबसाइट से ग्राहक अभी 899 रुपये में खरीद सकते हैं। ये ईयरबड्स 50 घंटे तक की बैटरी, फास्ट पेयरिंग और चार्जिंग और 45ms लो-लेटेंसी जैसे फीचर्स ऑफर करते हैं। HAMMER KO2 Sports TWS Earbuds स्पोर्ट्स के लिए खासतौर पर बनाए गए इन ईयरबड्स को ग्राहक अमेजन से अभी 999 रुपये में खरीद सकते हैं। ये ईयरबड्स सिक्योर फिट, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, ब्लूटूथ 6.0 और 80 घंटे तक की बैटरी ऑफर करते हैं।