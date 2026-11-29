टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme की अपकमिंग 17 सीरीज पहले ही कुछ लीक्स में सामने आ चुकी है, लेकिन इस लाइनअप में एक और मॉडल हो सकता है जिसका अब तक जिक्र नहीं हुआ था। एक नई लीक में Realme 17 Ultra की तरफ इशारा किया गया है, जो लाइनअप में Pro मॉडल्स से ऊपर रखा जाएगा। Realme ने अपनी नंबर सीरीज के तहत कभी भी कोई Ultra फोन लॉन्च नहीं किया है, इसलिए अगर ये जानकारी सही निकलती है तो कंपनी के लिए ये पहली बार होगा। कंपनी ने अभी तक इस फोन को कन्फर्म नहीं किया है और न ही ये बताया है कि ये सीरीज कब लॉन्च होगी।

दो स्टोरेज ऑप्शन्स में आ सकता है Realme 17 Ultra टिप्स्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट की एक सीरीज में संभावित Realme 17 Ultra की डिटेल्स शेयर की हैं। कहा जा रहा है कि RMX5341 मॉडल नंबर वाले इस फोन में 1.5K या 2K रेजोल्यूशन वाला 165Hz OLED डिस्प्ले मिलेगा। ये एक अनस्पेसिफाइड Snapdragon चिपसेट से पावर्ड हो सकता है और ColorOS 17 पर चलेगा।

EXCLUSIVE: ✨ realme 17 Ultra is coming to India 👀 This is the first time realme is launching an Ultra phone in its number series. Model number RMX5341 is listed in two storage options, 256GB and 512GB, both with 12GB RAM. Colours listed: Silver and Red. #realme #realme17Ultra #India — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 27, 2026 कैमरा फीचर्स की बात करें तो, Realme 17 Ultra में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है, जिसमें 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 50-मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और एक अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल होगा। ये सिस्टम 120x जूम तक सपोर्ट कर सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स में 4K 120fps रिकॉर्डिंग के साथ-साथ Open Gate और Log वीडियो मोड्स शामिल होने की भी बात कही जा रही है। उम्मीद है कि Realme 17 Ultra में 100W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 9,000mAh की बैटरी और फुल-मेटल बिल्ड मिलेगा। फोन में एक इंटरनल कूलिंग फैन और एक लाइट रिंग भी दी जा सकती है। लीक के मुताबिक ये दो RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में आएगा, दोनों में 12GB RAM के साथ या तो 256GB या 512GB की स्टोरेज मिलेगी। ये संभावित हैंडसेट Silver और Red कलर ऑप्शन्स में आने की उम्मीद है।

टिप्स्टर ने कीमत या लॉन्च डेट के बारे में कोई डिटेल शेयर नहीं की है। Realme ने भी अभी तक 17 Ultra के होने की पुष्टि नहीं की है, इसलिए फिलहाल इन स्पेसिफिकेशन्स को अनकन्फर्म्ड ही माना जाना चाहिए। तुलना के लिए बता दें कि मौजूदा Realme 16 लाइनअप में स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ दो Pro मॉडल्स शामिल हैं, जिनमें Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G आते हैं।

Realme 17 सीरीज के फोन्स: अब तक क्या पता चला है? इसी टिप्स्टर ने हाल ही में Realme 17 Pro के संभावित रेंडर्स और इसके कुछ अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स शेयर किए थे। कहा जा रहा है कि ये फोन MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट पर चलेगा और इसमें 144Hz AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। बाकी डिटेल्स में 32-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 65W वायर्ड चार्जिंग के साथ 10,000mAh की बैटरी शामिल है।

हालांकि, लीक हुई सभी डिटेल्स आपस में मेल नहीं खाती हैं। एक पिछली रिपोर्ट में 10,000mAh की बैटरी का भी जिक्र किया गया था, लेकिन उसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाले 1.5K AMOLED डिस्प्ले की बात कही गई थी। उस रिपोर्ट में 50-मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर और 8-मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरे वाले ड्यूल रियर कैमरा सेटअप को भी लिस्ट किया गया था। Realme ने अभी तक इनमें से किसी भी स्पेसिफिकेशन की पुष्टि नहीं की है।