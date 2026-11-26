टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme जल्द ही अपनी मिड-रेंज स्मार्टफोन सीरीज का एक और नया फोन लॉन्च करने की तैयरी में है। जी हां कंपनी Realme 17 Pro फोन को जल्द ही लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने फिलहाल इस डिवाइस को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लॉन्च से पहले इसके डिजाइन और कुछ संभावित स्पेसिफिकेशन्स सामने आ गए हैं। सामने आए रेंडर्स में डिवाइस का फ्रंट और रियर डिजाइन देखने को मिल रहा है। फोन में 10,000mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिल सकती है।

Realme 17 Pro का कैसा होगा डिजाइन? हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ यूजर्स ने Realme 17 Pro के कथित रेंडर्स शेयर किए हैं। इन तस्वीरों में फोन का डिजाइन काफी हद तक इसके पिछले मॉडल जैसा लग रहा है। रियर पैनल पर स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल सकता है। फोन में तीन कैमरा और LED फ्लैश देखने को मिल सकती है। इसका कैमरा मॉड्यूल OnePlus के कुछ स्मार्टफोन जैसा लग रहा है।