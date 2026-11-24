टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor ने अपनी Magic Series के 10 साल पूरे होने के मौके पर नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने HONOR Magic9 Pro Max के नाम से पेश किया है। हालांकि कंपनी ने इसे अभी सिर्फ मलेशिया के मार्केट में पेश किया है। इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाला कैमरा सिस्टम है, जिसे कैमरा मेकर ARRI के साथ मिलकर बनाया गया है।

फोन में 200MP के दो रियर कैमरे देखने को मिल रहे हैं, जबकि सामने की तरफ 55MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है। डिवाइस में 8,000mAh की बड़ी बैटरी भी है। फोन में क्वालकॉम का नया फ्लैगशिप प्रोसेसर, 120Hz LTPO OLED डिस्प्ले भी मिल रहा है।

मिल रहा है खास कैमरा सिस्टम HONOR Magic9 Pro Max में ARRI के साथ मिलकर बनाया गया Cinematic Imaging System देखने को मिल रहा है। इसमें ARRI LogC3 Curve, ARRI Wide Gamut 3 और 10-bit कलर डेप्थ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। डिवाइस के ARRI CINEMA Mode से 4K 60fps तक के वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इसमें 14 प्रीसेट ARRI Looks और ARRI Look Library के 87 क्रिएटिव कलर ग्रेडिंग ऑप्शन भी मिल रहे हैं।

फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा है, जो 1/1.28-इंच सेंसर और OIS सपोर्ट से लैस है। इसमें 200MP का टेलीफोटो कैमरा और 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा भी मिल रहा है। जबकि सामने की तरफ सेल्फी के लिए 55MP का फ्रंट कैमरा है।

HONOR Magic9 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो HONOR Magic9 Pro Max में 6.8 इंच की LTPO OLED डिस्प्ले मिल रही है। साथ ही इसमें 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइस की पीक ब्राइटनेस 10,000 निट्स तक है। जबकि परफॉर्मेंस के लिए डिवाइस में स्नैपड्रैगन 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर मिल रहा है। इसके साथ HONOR Imaging Chip H1 भी मिल रही है।

डिवाइस में 8,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, 100W वायर्ड और 80W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है। फोन में MagicOS 11 मिल रहा है, जो Android 17 पर बेस्ड है। डिवाइस में Google Gemini और AI Button जैसे फीचर्स भी मिल रहे हैं।