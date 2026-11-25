टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco जल्द ही इंडियन और ग्लोबल मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। पोको का यह फोन Poco X9 Pro Max के नाम से एंट्री कर सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो यह स्मार्टफोन चीन में लॉन्च होने वाले Redmi Turbo 6 Max का रिब्रांड वर्जन होगा। पोको ने भले ही अपने अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर कुछ भी डिटेल शेयर न की हो, लेकिन ऑनलाइन कुछ-कुछ डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। टिपस्टर की मानें तो फोन में 11,000 mAh की बैटरी, LPDDR5X RAM और UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज दिया जा सकता है।

Poco X9 Pro Max के संभावित फीचर्स टिपस्टर देबयान रॉय ने सोशल मीडिया X पर अपकमिंग Poco X9 Pro Max को लेकर डिटेल्स शेयर किए हैं। इस फोन में 7-इंच का 2K flat LTPS OLED पैनल दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 185 Hz तक हो सकता है। पोको के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें 11,000 mAh की बैटरी के साथ 100 W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। यह फोन IP69 रेटिंग के साथ आएगा। इसके साथ ही फोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है।