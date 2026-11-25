Motorola का फोल्डेबल फोन: 144Hz डिस्प्ले और 5000mAh बैटरी समेत कई बेहतरीन फीचर्स
मोटोरोला अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन Motorola Razr 2027 को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके प्रेस इमेज और स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। यह डिवाइस बड़े एक्सटर्नल डिस्प्ले, बेहतर रिफ्रेश रेट और दमदार बैटरी के साथ आ सकता है।
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टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों मोटोरोला अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयरी में है। कंपनी इस डिवाइस को Motorola Razr 2027 के नाम से पेश कर सकती है। लॉन्च से पहले इस अपकमिंग डिवाइस की प्रेस इमेज और स्पेसिफिकेशंस सामने आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया डिवाइस पिछले मॉडल Motorola Razr 2026 के मुकाबले बड़े एक्सटर्नल डिस्प्ले, बेहतर रिफ्रेश रेट और दमदार बैटरी के साथ आ सकता है। साथ ही इसमें MediaTek Dimensity 7550X प्रोसेसर मिल सकता है।
Motorola Razr 2027 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स
स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक Motorola Razr 2027 में 6.96 इंच की FlexView FHD+ pOLED फोल्डेबल डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz तक हो सकता है। जबकि फोन के बाहरी हिस्से में 4 इंच की QuickView pOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकता है। पिछले मॉडल में 3.63 इंच की 90Hz कवर डिस्प्ले मिली थी।
परफार्मेंस के लिए डिवाइस में 4nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड MediaTek Dimensity 7550X ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिल सकता है। साथ ही इसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिल सकती है। डिवाइस में Android 17 मिल सकता है।
कैमरा की बात करें तो फोन में 50 मेगापिक्सल का OIS सपोर्ट वाला प्राइमरी कैमरा मिल रहा है। साथ ही इसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिल सकता है। सामने की तरफ सेल्फी के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। डिवाइस से 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी मिल सकती है।
5000mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग
इस बार Motorola Razr 2027 में 5,000mAh की बैटरी मिल सकती है। साथ ही इसमें 45W TurboPower फास्ट चार्जिंग और 15W Qi वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। डिवाइस में स्टीरियो स्पीकर्स, Dolby Atmos, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है। Motorola Razr 2027 को जनवरी 2027 में होने वाले Lenovo Tech World इवेंट के दौरान CES 2027 में लॉन्च किया जा सकता है।
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