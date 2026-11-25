टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों मोटोरोला अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयरी में है। कंपनी इस डिवाइस को Motorola Razr 2027 के नाम से पेश कर सकती है। लॉन्च से पहले इस अपकमिंग डिवाइस की प्रेस इमेज और स्पेसिफिकेशंस सामने आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया डिवाइस पिछले मॉडल Motorola Razr 2026 के मुकाबले बड़े एक्सटर्नल डिस्प्ले, बेहतर रिफ्रेश रेट और दमदार बैटरी के साथ आ सकता है। साथ ही इसमें MediaTek Dimensity 7550X प्रोसेसर मिल सकता है।

Motorola Razr 2027 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक Motorola Razr 2027 में 6.96 इंच की FlexView FHD+ pOLED फोल्डेबल डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz तक हो सकता है। जबकि फोन के बाहरी हिस्से में 4 इंच की QuickView pOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकता है। पिछले मॉडल में 3.63 इंच की 90Hz कवर डिस्प्ले मिली थी।

परफार्मेंस के लिए डिवाइस में 4nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड MediaTek Dimensity 7550X ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिल सकता है। साथ ही इसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिल सकती है। डिवाइस में Android 17 मिल सकता है। कैमरा की बात करें तो फोन में 50 मेगापिक्सल का OIS सपोर्ट वाला प्राइमरी कैमरा मिल रहा है। साथ ही इसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिल सकता है। सामने की तरफ सेल्फी के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। डिवाइस से 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी मिल सकती है।