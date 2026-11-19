टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Philips ने बुधवार को भारत में कई नए होम ऑडियो सॉल्यूशन्स लॉन्च किए हैं। Philips TAB4304/94 कंपनी की साउंडबार लाइनअप में लेटेस्ट एडिशन है, जो फिलहाल चुनिंदा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए खरीदने के लिए अवेलेबल है। इस साउंडबार के साथ Philips TAX2504/94, Philips TAX2304/94 और Philips TAX7404BK/94 ब्लूटूथ स्पीकर्स भी पेश किए गए हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक कुछ चुनिंदा डिवाइसेज की कीमत कन्फर्म नहीं की है। Philips TAB4304/94 एक 2.2-चैनल साउंडबार है, जिसमें दो वायर्ड सबवूफर्स मिलते हैं। वहीं, Philips TAX2504/94 ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर 80W का पीक आउटपुट देता है और इसके फ्रंट में LED लाइट सिस्टम दिया गया है।

Philips TAB4304/94 की भारत में कीमत, सेल और फीचर्स Philips TAB4304/94 फिलहाल Amazon पर 10,239 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्टेड है। हालांकि, टेक कंपनी ने प्रेस रिलीज में इसकी कीमत की डिटेल्स नहीं बताई थीं। इसमें लेफ्ट और राइट दोनों चैनल्स पर दो-दो फुल-रेंज ड्राइवर्स लगे हैं। इस साउंडबार में 5.25-इंच वूफर्स के साथ डुअल वायर्ड सबवूफर सिस्टम भी मिलता है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये ज्यादा डीप बेस देता है। ये मैक्जिमम 250W का आउटपुट डिलीवर करता है। कनेक्टिविटी के लिए ये साउंडबार Bluetooth 5.4, HDMI-ARC, USB ऑडियो प्लेबैक, AUX और ऑप्टिकल इनपुट्स को सपोर्ट करता है। Philips TAB4304/94 में चार साउंड मोड्स भी मिलते हैं।

Philips TAX2504/94 की भारत में कीमत, सेल और फीचर्स वहीं, Philips TAX2504/94 ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर की कीमत 6,999 रुपये रखी गई है। ये ऑडियो डिवाइस भारत में Amazon और Flipkart के जरिए खरीदने के लिए अवेलेबल है। ये ब्लूटूथ स्पीकर मैक्जिमम 80W का आउटपुट देता है और इसमें एक 8-इंच का वूफर और एक 1.3-इंच का ट्वीटर लगा है। इसमें X-Bass Boost, DJ इफेक्ट्स, पार्टी साउंड मोड्स और डायनैमिक LED स्ट्रोब लाइट्स के साथ-साथ इको कंट्रोल और माइक वॉल्यूम कंट्रोल वाला 6.3mm माइक इनपुट भी दिया गया है। कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में Bluetooth 5.4, एक USB Type-A पोर्ट और एक 3.5mm ऑडियो जैक शामिल हैं।

Philips TAX2304/94 की भारत में कीमत, सेल और फीचर्स Philips TAX2304/94 की कीमत 5,999 रुपये रखी गई है। ये फिलहाल भारत में Amazon और Flipkart के जरिए सेल पर है। कंपनी का दावा है कि ये ब्लूटूथ स्पीकर मैक्जिमम 50W का आउटपुट देता है और इसमें भी Philips TAX2504/94 ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर जैसा ही 8-इंच वूफर और ट्वीटर कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसके फ्रंट में डायनामिक RGB लाइटिंग भी मिलती है। Philips TAX2304/94 में भी पार्टी स्पीकर जैसे ही कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं।