टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Optoma India ने घर के इस्तेमाल के लिए लार्ज-फॉर्मेट स्क्रीन्स की एक नई रेंज के साथ अपने डिस्प्ले पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए भारत में अपने Studio Series PRO Displays पेश किए हैं।

Studio Series PRO रेंज 65-इंच, 75-इंच, 86-इंच और 98-इंच स्क्रीन साइज में अवेलेबल है। इन डिस्प्ले में 3840 × 2160 पिक्सल का 4K UHD रेजोल्यूशन, 1.07 बिलियन कलर्स का सपोर्ट और 96% तक DCI-P3 कलर गैमट मिलता है।

अच्छी रोशनी वाले कमरों में देखने के लिए, ये डिस्प्ले 500 निट्स की ब्राइटनेस और खिड़कियों और इनडोर लाइटिंग से होने वाले रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए 25% हेज (haze) के साथ एंटी-ग्लेयर सरफेस ऑफर करते हैं। Optoma का BlackDepth विजुअल एल्गोरिदम 25,000,000:1 के डायनैमिक कंट्रास्ट रेशियो के साथ डार्क और ब्राइट एरिया के बीच के अंतर को और बेहतर बनाता है।

इन डिस्प्ले में TÜV-सर्टिफाइड लो ब्लू लाइट और फ्लिकर-फ्री टेक्नोलॉजी, पेपर आई केयर मोड और 178-डिग्री का व्यूइंग एंगल भी शामिल है। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ओरिएंटेशन को सपोर्ट करते हैं, जिससे यूजर्स एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल न करने पर इन पर डिजिटल आर्टवर्क और फोटोग्राफ्स डिस्प्ले कर सकते हैं।