Oppo जल्द ला सकता है 12000mAh की बड़ी बैटरी वाला नया स्मार्टफोन, सामने आई डिटेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo A7 Pro Max को इस साल की शुरुआत में सितंबर में चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च किया गया था। ये हैंडसेट 10,000mAh की बैटरी से लैस है, जो फिलहाल कंपनी द्वारा किसी फोन में दी गई सबसे बड़ी बैटरी सेल है। अब ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन मेकर एक और हैंडसेट लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है जो काफी बड़ी 12,000mAh की बैटरी से लैस हो सकता है। इस अपकमिंग फोन को कथित तौर पर चीन में एक सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर स्पॉट किया गया है। लिस्टिंग ये भी इशारा करती है कि फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आ सकता है। हालांकि, इसका मार्केटिंग नेम, प्राइसिंग डिटेल्स, लॉन्च टाइमलाइन और बाकी स्पेसिफिकेशंस अभी पर्दे के पीछे हैं।

मॉडल नंबर PNC110 के साथ लिस्ट हुआ 12,000mAh बैटरी वाला Oppo फोन XpertPick की रिपोर्ट है कि एक अनस्पेसिफाइड Oppo स्मार्टफोन को चीन के MIIT डेटाबेस पर स्पॉट किया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। ये हैंडसेट मॉडल नंबर PNC110 के साथ दिखाई दिया है। ये अपकमिंग फोन ओप्पो द्वारा किसी हैंडसेट में दी गई अब तक की सबसे बड़ी बैटरी से लैस हो सकता है। Oppo PNC110 को कथित तौर पर 11,640mAh रेटेड कैपेसिटी सेल या 12,000mAh की टिपिकल रेटेड कैपेसिटी वाली बैटरी के साथ देखा गया था।

अगर ये सच साबित होता है, तो ये अपकमिंग हैंडसेट ओप्पो के सबसे बड़ी बैटरी वाले फोन के तौर पर Oppo A7 Pro Max की जगह ले सकता है। ये हैंडसेट सितंबर में चीन के बाहर कई देशों में 6GB + 256GB रैम और स्टोरेज बेस कॉन्फिगरेशन के लिए EUR 599 (लगभग 61,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। ये फोन 10,000mAh की बैटरी के साथ आता है और 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये क्वॉलकॉम के ऑक्टा-कोर Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट, Adreno 629 GPU, 8GB तक LPDDR4x रैम और 256GB तक के UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज पर चलता है।