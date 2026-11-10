10,050mAh बैटरी के साथ लॉन्च होगा नया टैब, 256GB तक स्टोरेज, 33W फास्ट चार्जिंग और 5G की पावर भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo ने अपने अपकमिंग टैबलेट Pad Air 6 के लॉन्च से पहले काफी डिटेल्स शेयर किए हैं। ओप्पो के इस टैब में 12.1-इंच की डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7360 Super प्रोसेसर और 10,050mAh की बैटरी मिलेगी। ओप्पो का यह डिवाइस Wi-Fi और सेल्यूलर दोनों वर्जन में उपलब्ध होगा। ओप्पो का यह टैब तीन रैम और स्टोरेज ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ओप्पो इस टैब को लॉन्च से पहले ही अपने ऑनलाइन स्टोर में लिस्ट कर चुका है।

Oppo Pad Air 6 के स्पेसिफिकेशन्स Oppo Pad Air 6 को Wi-Fi और 5G वर्जन में लॉन्च कर चुका है। इनके मॉडल नंबर क्रमश: OPD2613 और OPD2614 है। लेटेस्ट Oppo Pad Air 6 टैबलेट में 12.1-इंच की LCD डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन 2,800 x 1,980 पिक्सल और आस्पेक्ट रेश्यो 7:5 है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 900 निट्स है।

ओप्पो का यह टैब MediaTek Dimensity 7360 Super चिपसेट के साथ आता है, जिसमें LPDDR5X RAM और UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। यह फोन तीन ऑप्शन - 8GB + 128GB, 8GB + 256GB और 12GB + 256GB में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसके साथ ही यूजर्स स्टोरेज बढ़ा पाएंगे। ये टैब Android 17 पर आधारित ColorOS 17 पर रन करेगा।

कैमरा की बात करें तो Oppo Pad Air 6 में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा भी दिया गया है। रियर कैमरा 1080p रेजोल्यूशन की रिकॉर्डिंग करता है। इसमें चार स्पीकर और 2 माइक्रोफोन मिलते हैं। ओप्पो के लेटेस्ट टैब में 10,050mAh की बैटरी मिलती है। यह 33W SuperVOOC चार्जिंग मिलती है।