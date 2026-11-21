टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो ने कुछ दिनों पहले ही इंडियन मार्केट में अपनी फ्लैगशिप Oppo Find X10 सीरीज को लॉन्च किया है। इसके लॉन्च के बाद कंपनी ने Oppo Find X9s पर डिस्काउंट एलान किया है। यह फोन फिलहाल 84,999 रुपये में लिस्ट है। ओप्पो के इस फोन में 6.59-इंच का डिस्प्ले, MediaTek Dimensity प्रोसेसर, 7,025 mAh बैटरी के साथ आता है। ओप्पो के इस फोन पर Amazon में बेस्ट डील मिल रही है। बॉयर्स फोन पर 12000 रुपये तक की सेविंग कर सकते हैं।

Oppo Find X9s डील Oppo Find X9s स्मार्टफोन फिलहाल अमेजन में 84,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लिस्ट है। ओप्पो के इस फोन की पेमेंट Amazon Pay ICICI बैक क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो 12,324 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही अगर दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो 8,500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इस फोन के साथ पुराना फोन एक्सचेंज करके भी यूजर्स बचत कर कर सकते हैं।

Oppo Find X9s की स्पेसिफिकेशन्स Oppo Find X9s स्मार्टफोन में 6.59-इंच का ProXDR AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 3,600 निट्स तक की है। ओप्पो के इस फोन में MediaTek Dimensity 9500s की प्रोसेसर मिलती है। यह फोन 7,025 mAh की बैटरी मिलती है, जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।