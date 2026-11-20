टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi 18 Pro सीरीज हाल में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुई है। इसके तहत कंपनी ने Xiaomi 18 Pro और 18 Pro Max स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। शाओमी के अपकमिंग स्मार्टफोन भारत में लॉन्च होने हैं। हालांकि कंपनी अब तक इंडिया लॉन्च की डेट का एलान नहीं किया है। इस सीरीज के इंडिया लॉन्च से ठीक पहले टिपस्टर ने Xiaomi 18 Pro के इंडिया प्राइज को लेकर कुछ जानकारी शेयर की है। शाओमी का यह फोन इंडियन मार्केट में अल्ट्रा-प्रीमियम कैटगरी में लॉन्च होगा।

Xiaomi 18 Pro की भारत में क्या होगी कीमत? टिपस्टर योगेश बरार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया है कि Xiaomi 18 Pro की कीमत भारत में 1.6 लाख से 1.7 लाख की कीमत में लॉन्च हो सकता है। इस कीमत में इंपोर्ट ड्यूटी भी शामिल है। हालांकि, टिपस्टर ने फिलहाल यह नहीं बताया है कि फोन में रैम और स्टोरेज की कॉन्फीग्रेशन क्या होगी। Xiaomi 18 Pro अगर इस कीमत में आता है तो यह फोन अल्ट्रा-प्रीमियम कैटगरी में आएगा, जिसकी सीधी टक्कर फिलहाल Oppo Find X10 Pro Max से होगी, जिसे कंपनी ने 1,99,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है।

The Xiaomi 18 Pro launched globally at €1,399, which translates to around Rs 1.45 lakh After import duties and taxes, the India price could reach ₹1.6–1.7 lakh. At that price, it could be one of the interesting flagship launches of 2027, especially when other flagships are priced around Rs 2 lakh. A compact flagship with: ✅ Snapdragon 8 Elite Gen 6 ✅ Dual 200MP Leica cameras ✅ Distinctive Back Display Makes for an interesting package! What do you think? — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 18, 2026 शाओमी का यह फोन चीन के मुकाबले हायर प्राइस में लॉन्च किया जा रहा है। Xiaomi 18 Pro के 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट को चीन में CNY 5,999 (करीब 86,000 रुपये) की कीमत में पेश किया गया है। इसके साथ ही 12GB + 512GB और 16GB + 512GB वेरिएंट्स की कीमत क्रमश: CNY 6,999 (करीब 1 लाख रुपये) और CNY 7,999 (करीब 1.14 लाख रुपये) है। टॉप-एंड वेरिएंट 16GB की रैम और1TB की स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत CNY 8,999 (करीब 1.29 रुपये) है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो Xiaomi 18 Pro के 12GB + 256GB वेरिएंट को EUR 1,399 (करीब 1.44 लाख रुपये) में लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही 12GB + 512GB वेरिएंट की कीमत EUR 1,599 (करीब 1.64 लाख रुपये) है। इस तरह देखें दो शाओमी का यह फोन भारत में ग्लोबल और चाइनीज वेरिएंट के ज्यादा कीमत में लॉन्च किया जा सकता है।