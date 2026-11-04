8000mAh की बैटरी और 10x ऑप्टिकल जूम वाले कैमरे के साथ आ सकता है Oppo का ये नया फोन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Find X10 Ultra काफी समय से चर्चा में है। लेकिन हाल ही में इसके लीक्स तेजी से सामने आने लगे हैं और ऐसा शायद ग्लोबल मार्केट्स में Find X10 और Find X10 Pro Max के डेब्यू की वजह से है। एक टिप्स्टर ने अब इस Ultra मॉडल के मेजर स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी दी है। ये कथित हैंडसेट MediaTek के नेक्स्ट-जनरेशन Dimensity प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें एक हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले, एक एडवांस्ड पेरिस्कोप कैमरा सिस्टम और एक बड़ी बैटरी होने की बात भी कही गई है।

Oppo Find X10 Ultra के संभावित स्पेसिफिकेशन्स Weibo पर टिपस्टर Digital Chat Station के मुताबिक, Oppo Find X10 Ultra का इंटरनल कोडनेम 'Xingyun' है, जिसका मतलब 'Nebula' होता है। रिपोर्ट है कि इसे MediaTek के 2nm Dimensity 9600 Pro चिपसेट के साथ टेस्ट किया जा रहा है। अगर ये बात सही निकलती है, तो ये हैंडसेट इस प्लेटफॉर्म को फीचर करने वाला पहला Ultra-क्लास स्मार्टफोन बन सकता है। ये कदम Oppo के पिछले Ultra मॉडल्स से भी एक बड़ा बदलाव होगा, जो ट्रेडिशनली Qualcomm के Snapdragon फ्लैगशिप चिपसेट्स पर चलते रहे हैं।

टिपस्टर का आगे दावा है कि Find X10 Ultra में 2K रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.89-इंच का BOE डिस्प्ले मिलेगा। पैनल में राउंडेड कॉर्नर्स और चारों तरफ बेहद पतले, सिमेट्रिकल बेजल्स होने की बात कही गई है। कैमरे की बात करें तो, हैंडसेट में नेटिव 10x ऑप्टिकल जूम पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 200-मेगापिक्सल का हाई-डायनामिक-रेंज मल्टी-कैमरा इमेजिंग सिस्टम मिलने की उम्मीद है।

अलग से, टिप्स्टर Smart Pikachu का दावा है कि Find X10 Ultra सभी फोकल लेंथ्स पर बेहतर इमेज स्टेबलाइजेशन ऑफर करेगा। इस हैंडसेट में 8,000mAh-क्लास की बैटरी पैक होने की बात भी कही गई है। ये दावे Find X10 Ultra से जुड़े पुराने लीक्स को और पुख्ता करते हैं। Digital Chat Station ने पहले भी संकेत दिया था कि Oppo इस हैंडसेट को MediaTek के Dimensity 9600 Pro चिपसेट के साथ टेस्ट कर रहा था, जबकि टिपस्टर की एक दूसरी रिपोर्ट में 200-मेगापिक्सल सेंसर और एक एडवांस्ड पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरे के इर्द-गिर्द बने कैमरा सिस्टम की ओर इशारा किया गया था।