टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। किसी तस्वीर को खास क्या बनाता है? खूबसूरत लोकेशन, शानदार बैकग्राउंड, किसी खास मौके की रौनक या फिर उस पल की यादें? इन सभी बातों की अपनी अहमियत है, लेकिन किसी भी तस्वीर की असली खूबसूरती उसमें मौजूद लोगों से होती है। परिवार के साथ बिताया गया समय हो, दोस्तों के साथ कोई ट्रिप या ऑफिस के साथियों के साथ मनाया गया जश्न, सालों बाद जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं, तो जगह से ज्यादा उन चेहरों और साथ बिताए पलों की याद आती है।

हालांकि, ग्रुप सेल्फी लेना हमेशा इतना आसान नहीं होता। कभी कोई फ्रेम से बाहर रह जाता है, तो कभी पीछे का खूबसूरत नजारा तस्वीर में ठीक से नहीं आ पाता। कई बार सभी लोगों को एक फ्रेम में लाने के लिए फोन को दूर तक ले जाना पड़ता है। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए OPPO ने अपनी नई F35 Series पेश की है, जिसे कंपनी ने 'Group Selfie Expert' के तौर पर पेश किया है।

इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसका 50MP Ultra-Wide Natural Selfie Camera है, जो 100° फील्ड ऑफ व्यू के साथ ज्यादा लोगों को एक ही फ्रेम में शामिल करने में मदद करता है। इसके अलावा, बेहतर स्किन टोन, AI कैमरा फीचर्स, बड़ी बैटरी और मजबूत डिजाइन इसे एक दिलचस्प स्मार्टफोन बनाते हैं। आइए जानते हैं कि OPPO F35 Pro 5G और OPPO F35 5G में क्या कुछ खास मिलता है।

50MP Ultra-Wide Selfie Camera से ग्रुप सेल्फी होगी आसान ग्रुप सेल्फी लेते समय अक्सर सबसे बड़ी चुनौती होती है कि सभी लोग एक ही फ्रेम में कैसे आएं। एक व्यक्ति फोन को हाथ में लेकर जितना हो सके पीछे करता है, बाकी लोग एक-दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं और फिर भी कोई न कोई तस्वीर से बाहर रह जाता है। OPPO F35 Series इस समस्या को अपने 50MP Ultra-Wide Natural Selfie Camera के जरिए हल करने की कोशिश करती है।

इस कैमरे में 100° का फील्ड ऑफ व्यू दिया गया है, जो 0.6x अल्ट्रा-वाइड पर्सपेक्टिव के साथ ज्यादा लोगों और आसपास के नजारे को एक साथ कैप्चर करने में मदद करता है। यानी दोस्तों के साथ ट्रिप हो या परिवार के साथ कोई फंक्शन, अब सभी को एक फ्रेम में लाने के लिए बार-बार अपनी पोजिशन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसमें AI Auto Wide-Angle Switch फीचर भी मिलता है। इसकी मदद से जब कैमरा फ्रेम में ज्यादा लोगों की मौजूदगी पहचानता है, तो यह अपने आप वाइड-एंगल व्यू पर स्विच कर सकता है। इससे अलग-अलग परिस्थितियों में ग्रुप सेल्फी लेना ज्यादा सुविधाजनक हो जाता है। खास बात यह है कि वाइड फ्रेम में सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि उनके पीछे मौजूद खूबसूरत लोकेशन, पार्टी की सजावट या ट्रिप का नजारा भी तस्वीर का हिस्सा बन सकता है।

नेचुरल स्किन टोन के साथ आएंगी बेहतर तस्वीरें ग्रुप सेल्फी में सभी लोगों को एक फ्रेम में शामिल करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि तस्वीर में सभी के चेहरे और स्किन टोन भी प्राकृतिक नजर आएं। कई बार कैमरा प्रोसेसिंग की वजह से तस्वीरों में चेहरे जरूरत से ज्यादा ब्राइट या स्किन टोन वास्तविकता से अलग दिखाई देने लगती है।

OPPO F35 Pro 5G में NaturalTone 2.0 फीचर दिया गया है, जिसे तस्वीरों में स्किन टोन और रोशनी को ज्यादा प्राकृतिक बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। वहीं, OPPO F35 5G में True-Tone Optimisation मिलता है। इसका मकसद अलग-अलग स्किन टोन और लाइटिंग कंडीशन में तस्वीरों को वास्तविकता के करीब रखना है। खासकर ग्रुप फोटो में, जहां अलग-अलग लोगों के चेहरे और स्किन टोन एक साथ होते हैं, यह फीचर उपयोगी साबित हो सकता है।

सिर्फ फ्रंट कैमरा ही नहीं, रियर कैमरा भी फोटोग्राफी के लिहाज से खास है। OPPO F35 Pro 5G में 50MP का मेन रियर कैमरा OIS यानी Optical Image Stabilisation के साथ दिया गया है। OIS हाथों के हल्के मूवमेंट की वजह से तस्वीरों में आने वाले ब्लर को कम करने में मदद करता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड रियर कैमरा भी मिलता है, जिससे बड़े लैंडस्केप, बिल्डिंग और ज्यादा बड़े सीन को कैप्चर किया जा सकता है। वहीं, OPPO F35 5G में 50MP का मेन रियर कैमरा दिया गया है, जो रोजमर्रा की फोटोग्राफी और खास मौकों की तस्वीरों के लिए उपयोगी है।

वीडियो रिकॉर्डिंग और AI फीचर्स भी हैं खास आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ तस्वीरें लेने तक सीमित नहीं रह गए हैं। सोशल मीडिया रील्स, ट्रैवल वीडियो और रोजमर्रा के खास पलों को रिकॉर्ड करने के लिए भी इनका इस्तेमाल खूब होता है। इसे ध्यान में रखते हुए OPPO F35 Pro 5G में फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दिया गया है। यानी यूजर्स सेल्फी वीडियो और रियर कैमरे से बनाए गए वीडियो, दोनों में बेहतर डिटेल कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा Ultra-Steady वीडियो फीचर चलते-फिरते वीडियो को ज्यादा स्थिर बनाने में मदद करता है।

वहीं, OPPO F35 5G में फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से 2.5K तक वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है। इस तरह दोनों स्मार्टफोन वीडियो बनाने और यादगार पलों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोगी विकल्प देते हैं। कैमरा अनुभव को और क्रिएटिव बनाने के लिए OPPO F35 Pro 5G में AI Popout और AI Remix Collage जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। AI Popout की मदद से तस्वीर में मौजूद सब्जेक्ट को अलग अंदाज में उभारा जा सकता है, जबकि AI Remix Collage कई तस्वीरों को मिलाकर आकर्षक कोलाज तैयार करने में मदद करता है। यानी ट्रिप की तस्वीरों, दोस्तों के साथ बिताए पलों या किसी खास समारोह की यादों को सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए अलग-अलग क्रिएटिव अंदाज अपनाए जा सकते हैं।

ColorOS 17 के साथ मिलेगा स्मूद और स्मार्ट अनुभव OPPO F35 Series में ColorOS 17 का अनुभव मिलता है, जो फोन के इस्तेमाल को ज्यादा स्मूद और सुविधाजनक बनाने पर फोकस करता है। इसमें F Series के लिए खास तौर पर दिया गया ColorOS Smoothness Boost शामिल है, जो सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन के साथ मिलकर रोजमर्रा के इस्तेमाल में बेहतर रिस्पॉन्स और फ्लुइड अनुभव देने में मदद करता है।

ऐप्स के बीच स्विच करना हो, मल्टीटास्किंग करनी हो या रोजमर्रा के कामों के लिए फोन का इस्तेमाल करना हो, सॉफ्टवेयर अनुभव को ज्यादा सहज बनाने पर ध्यान दिया गया है। इसके AI-पावर्ड टूल्स फोटो एडिटिंग और कंटेंट को व्यवस्थित करने जैसे कामों को भी आसान बनाने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर, ColorOS 17 इस सीरीज को सिर्फ कैमरा और बैटरी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि रोजमर्रा के स्मार्टफोन अनुभव को भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है।

मजबूत बॉडी और शानदार डिजाइन स्मार्टफोन का इस्तेमाल अब सिर्फ घर या ऑफिस तक सीमित नहीं है। ट्रैवलिंग, आउटडोर एक्टिविटी और रोजमर्रा की भागदौड़ में फोन को कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इसकी मजबूती भी उतनी ही जरूरी है।

OPPO F35 Series में IP69K, IP69, IP68 और IP66 रेटिंग दी गई हैं, जो पानी और धूल से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके साथ Rainstorm Touch फीचर भी मिलता है, जिसकी मदद से स्क्रीन गीली होने पर भी टच इनपुट इस्तेमाल करना आसान होता है। सीरीज में Military-Grade Shock Resistance और Damage-Proof 360° Armour Body भी दी गई है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के दौरान होने वाले झटकों और टक्करों से अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए तैयार की गई है।

डिजाइन की बात करें तो OPPO F35 Series में कंपनी ने प्रीमियम लुक के साथ आकर्षक फिनिश देने पर ध्यान दिया है। इसका Smile Curve Design और Starry Sea से प्रेरित कैमरा मॉड्यूल इसे अलग पहचान देते हैं। OPPO F35 Pro 5G Sunrise Orange, Wave Blue और Twilight Brown कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जबकि OPPO F35 5G को Wave Blue, Titanium Grey और Mist Pink रंगों में खरीदा जा सकता है।

8000mAh की बड़ी बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग आज के समय में जब स्मार्टफोन का इस्तेमाल फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया, गेमिंग और कामकाज जैसे कई कामों के लिए होता है, तब बैटरी लाइफ बेहद अहम हो जाती है। OPPO F35 Series इस मामले में भी खास है। OPPO F35 Pro 5G और OPPO F35 5G दोनों में 8000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। कंपनी के मुताबिक, यह बैटरी 1,800 फुल चार्ज साइकल के बाद भी 80 प्रतिशत से अधिक क्षमता बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है।

इसके साथ 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन को कम समय में चार्ज करना आसान हो जाता है। बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग का यह कॉम्बिनेशन उन यूजर्स के लिए उपयोगी है, जो दिनभर फोन पर निर्भर रहते हैं और बार-बार चार्जर की तलाश नहीं करना चाहते।

परफॉर्मेंस और डिस्प्ले में भी दमदार हैं दोनों फोन OPPO F35 Series में परफॉर्मेंस के लिए अलग-अलग प्रोसेसर दिए गए हैं। OPPO F35 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7360 MAX प्रोसेसर मिलता है, जबकि OPPO F35 5G में MediaTek Dimensity 6360 MAX चिपसेट दिया गया है। दोनों फोन रोजमर्रा के ऐप्स, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और मल्टीटास्किंग जैसे कामों को संभालने के लिए तैयार किए गए हैं। डिस्प्ले की बात करें तो OPPO F35 Pro 5G में 6.78 इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन दी गई है, जो 144Hz तक के अडेप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। इसमें 3,600 निट्स तक की लोकल पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे तेज रोशनी में भी स्क्रीन पर कंटेंट देखना आसान होता है।

वहीं, OPPO F35 5G में 6.57 इंच की FHD+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इस पर वीडियो देखने, सोशल मीडिया चलाने और रोजमर्रा के काम करने का अनुभव स्मूद और बेहतर रहता है।

हमारा फैसला OPPO F35 Pro 5G और OPPO F35 5G उन यूजर्स के लिए खास विकल्प बनकर सामने आते हैं, जो स्मार्टफोन से सिर्फ अच्छी सेल्फी ही नहीं, बल्कि एक बेहतर ऑलराउंड अनुभव भी चाहते हैं। इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसका 50MP Ultra-Wide Natural Selfie Camera है, जिसमें 100° का फील्ड ऑफ व्यू और AI Auto Wide-Angle Switch जैसे फीचर्स मिलते हैं। इससे ग्रुप सेल्फी लेना आसान होता है और तस्वीर में ज्यादा लोगों को शामिल किया जा सकता है। F35 Pro में NaturalTone 2.0, 50MP OIS रियर कैमरा और फ्रंट-रियर दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स इसे फोटोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन के लिए और खास बनाते हैं।

इसके अलावा, 8000mAh की बड़ी बैटरी, 80W SUPERVOOC चार्जिंग, IP69K रेटिंग और ColorOS 17 के साथ मिलने वाला स्मूद सॉफ्टवेयर अनुभव इस सीरीज को एक मजबूत ऑलराउंड पैकेज बनाते हैं। अगर आप ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं, जिसमें शानदार ग्रुप सेल्फी के साथ अच्छी बैटरी, मजबूत बिल्ड और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए उपयोगी फीचर्स मिलें, तो OPPO F35 Series आपकी पसंद बन सकती है। आखिरकार, अच्छी तस्वीर वही है जिसमें आपके अपने सभी लोग साथ हों।