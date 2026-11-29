टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ने ChatGPT में एक यूनिफाइड Chat और Work एक्सपीरियंस रोल आउट करना शुरू कर दिया है। AI प्लेटफॉर्म अभी Pro यूजर्स के एक चुनिंदा ग्रुप के साथ इसकी टेस्टिंग कर रहा है। ये कदम Chat और Work मोड्स को मर्ज करने को लेकर पहले किए गए एक ईमेल अनाउंसमेंट के बाद उठाया गया है। उम्मीद है कि ये बदलाव दिसंबर में रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। इस अपडेट से पेड यूजर्स के अपने ChatGPT सब्सक्रिप्शन को मैनेज करने का तरीका बदल सकता है।

OpenAI ने ChatGPT में Chat और Work को किया मर्ज OpenAI के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव Thibault Sottiaux ने X पर बताया कि कंपनी Pro सब्सक्राइबर्स के एक लिमिटेड ग्रुप के साथ रीडिजाइन किए गए कंबाइंड Chat और Work एक्सपीरियंस की टेस्टिंग कर रही है। एग्जीक्यूटिव का कहना है कि कंपनी इसे बड़े स्तर पर रोल आउट करने से पहले यूजर्स के फीडबैक से सीखना चाहती है।

OpenAI ने ChatGPT में एक यूनिफाइड Chat और Work एक्सपीरियंस रोल आउट करना शुरू कर दिया है। AI प्लेटफॉर्म अभी Pro यूजर्स के एक चुनिंदा ग्रुप के साथ इसकी टेस्टिंग कर रहा है। ये कदम Chat और Work मोड्स को मर्ज करने को लेकर पहले किए गए एक ईमेल अनाउंसमेंट के बाद उठाया गया है। उम्मीद है कि ये बदलाव दिसंबर में रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। इस अपडेट से पेड यूजर्स के अपने ChatGPT सब्सक्रिप्शन को मैनेज करने का तरीका बदल सकता है।

OpenAI ने पहले ईमेल के जरिए इस मर्जर की जानकारी दी थी और दिसंबर में शेयर्ड यूसेज लिमिट्स को बड़े पैमाने पर रोल आउट करने की प्लानिंग कर रहा है। मौजूदा सिस्टम के तहत, यूजर्स अपनी अलग Work या Codex लिमिट खर्च किए बिना रीजनिंग मॉडल्स पर लंबी बातचीत कर सकते हैं। कुछ सब्सक्राइबर्स के पास GPT-6 Pro सहित एडवांस्ड रीजनिंग मॉडल्स इस्तेमाल करते समय अलग से मैसेज लिमिट्स भी होती हैं।

बेसिक इंस्टेंट चैट्स को इस कंबाइंड लिमिट से बाहर रखे जाने की उम्मीद है। इसलिए, यूजर्स शेयर्ड कोटे से टोकन खर्च किए बिना नॉर्मल ChatGPT चैट कर पाएंगे। ये प्रपोजल पेड ChatGPT सब्सक्राइबर्स के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। जो यूजर्स रोजाना रीजनिंग मॉडल्स और Codex दोनों का इस्तेमाल करते हैं, उन पर इस फैसले का सीधा असर पड़ेगा। जो यूजर्स पहले अलग-अलग कामों के लिए अलग लिमिट पर निर्भर रहते थे, उन्हें नए सिस्टम के तहत अपनी यूसेज को ज्यादा संभलकर मैनेज करना पड़ सकता है।