OnePlus का ये Turbo फोन जल्द हो सकता है लॉन्च, 200MP कैमरे और 185Hz डिस्प्ले से हो सकता है लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus Turbo 6 इस साल की शुरुआत में जनवरी में चीन में लॉन्च किया गया था। इस चीन-एक्सक्लूसिव हैंडसेट के साथ OnePlus Turbo 6V भी पेश किया गया था। इस लाइनअप में फिलहाल पांच मॉडल्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे लेटेस्ट एडिशन OnePlus Turbo 6V है। अब स्मार्टफोन मेकर नेक्स्ट जनरेशन के Turbo हैंडसेट को लॉन्च करने की तैयारी करता दिख रहा है, क्योंकि कथित OnePlus Turbo 7 की लॉन्च टाइमलाइन ऑनलाइन सामने आ गई है। इसके अलावा, फोन के मेजर स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स भी लीक हो गए हैं, जो इशारा करते हैं कि ये अपने पिछले मॉडल की तुलना में ज्यादा पावरफुल चिपसेट और एक नए कैमरे समेत कई अपग्रेड्स ऑफर करेगा।

OnePlus Turbo 7 की लॉन्च टाइमलाइन और संभावित स्पेसिफिकेशन्स Weibo पर एक पोस्ट में टिप्स्टर स्मार्ट पिकाचु (चाइनीज से ट्रांसलेटेड) ने OnePlus Turbo 7 के बारे में जरूरी डिटेल्स शेयर की हैं। लीकर का दावा है कि ये स्मार्टफोन चीन में दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें अभी कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। अगर ये सच साबित होता है, तो टेक फर्म अपनी नई OnePlus Turbo सीरीज को इसके पिछले मॉडल से एक महीने पहले ही पेश कर देगी। इसके अलावा, लीकर का दावा है कि OnePlus Turbo 7 में क्वालकॉम का अनरिलीज्ड ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Gen 6 चिपसेट दिया जाएगा।

ये पिछली जनरेशन के स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में परफॉर्मेंस में एक बड़ा अपग्रेड ला सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, OnePlus Turbo 7 के बैक पैनल पर 200-मेगापिक्सल का कैमरा भी दिया जाएगा। हालांकि, अपने पिछले मॉडल की ही तरह ये हैंडसेट भी पेरिस्कोप टेलीफोटो रियर कैमरे के बिना आ सकता है। आगे बताया गया है कि स्मार्टफोन में एक नया डिस्प्ले मिल सकता है जो स्पेसिफिक सिनेरियो में 185Hz तक और बाकी समय 165Hz तक रिफ्रेश होगा। इसमें ग्लास बॉडी भी देखने को मिल सकती है।

OnePlus Turbo 7 इस साल के OnePlus Turbo 6 की जगह लेगा, जिसे 8 जनवरी को चीन में 12GB + 256GB रैम और स्टोरेज बेस वेरिएंट के लिए CNY 2,099 (लगभग 30,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। याद दिला दें कि ये फोन क्वालकॉम के ऑक्टा-कोर Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट, Adreno 825 GPU, 16GB तक LPDDR4x रैम और 512GB तक के UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है।