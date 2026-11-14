OnePlus लाया कमाल का फीचर, स्मार्टफोन और टैबलेट से यूजर्स अपने PC को कर पाएंगे अनलॉक

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एंड्रॉडय डिवाइसेस और पीसी में कई क्रॉस कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ऐसा ही फीचर फोन लिंक (Phone Link) पेश किया था, जिसकी मदद से यूजर्स अपने पीसी से फोन कॉल कर सकते थे। अब वनप्लस ने अपने डिवाइसेस के लिए नया फीचर लॉन्च किया है। नए अपडेट की मदद से यूजर्स अपने वनप्लस स्मार्टफोन और टैबलेट से ऑटोमैटिकली अनलॉक कर सकते हैं।

वनप्लस का नया फीचर ऑटोमेटकली अनलॉक वेन कनेक्टेड नवंबर अपडेट के साथ आने वाला है। वनप्लस का फर्मवीयर वर्जन C20P01(BRB1EX01) स्मार्टफोन्स और C20P01(BRB3EX01) टैबलेट्स के लिए है। वनप्लस के ऑफिशियल चेंजलॉग के मुताबिक, ऑटोमेटकली अनलॉक वेन कनेक्टेड फीचर की मदद से यूजर्स वनप्लस डिवाइस से रिमोटली पीसी को अनलॉक कर पाएंगे।

इस फीचर को इनेबल करने के लिए यूजर्स को रिमोट कनेक्शन मैन्यू के मोर में फ्लोटिंग बॉल पर टैप करना होा। इसके बाद आपको अनलॉक पीसी ऑप्शन के अंदर ऑटोमेटकली अनलॉक वेन कनेक्टेड को टर्न ऑन करना होगा। वनप्लस ने एलान किया है कि यह नया फीचर OxygenOS 16 और ऊपर के ओएस पर चलने वाले फोन और टैबलेट पर उपलब्ध रहेगा।

वनप्लस के कौन-कौन से डिवाइस को मिलेगा नया फीचर OnePlus Open

OnePlus 15 series

OnePlus 13 series

OnePlus 12 series

OnePlus 11 series

OnePlus 10 Pro

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord CE6 series

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord CE4 series

OnePlus Nord 3

OnePlus N6x

OnePlus Pad 4 / OnePlus Pad 3 / OnePlus Pad 2 / OnePlus Pad

OnePlus Pad Go 2