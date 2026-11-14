OnePlus लाया कमाल का फीचर, स्मार्टफोन और टैबलेट से यूजर्स अपने PC को कर पाएंगे अनलॉक
वनप्लस ने अपने डिवाइसेस के लिए 'ऑटोमैटिकली अनलॉक वेन कनेक्टेड' फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स स्मार्टफोन और टैबलेट से पीसी को रिमोटली अनलॉक कर पाएंगे।
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टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एंड्रॉडय डिवाइसेस और पीसी में कई क्रॉस कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ऐसा ही फीचर फोन लिंक (Phone Link) पेश किया था, जिसकी मदद से यूजर्स अपने पीसी से फोन कॉल कर सकते थे। अब वनप्लस ने अपने डिवाइसेस के लिए नया फीचर लॉन्च किया है। नए अपडेट की मदद से यूजर्स अपने वनप्लस स्मार्टफोन और टैबलेट से ऑटोमैटिकली अनलॉक कर सकते हैं।
वनप्लस का नया फीचर ऑटोमेटकली अनलॉक वेन कनेक्टेड नवंबर अपडेट के साथ आने वाला है। वनप्लस का फर्मवीयर वर्जन C20P01(BRB1EX01) स्मार्टफोन्स और C20P01(BRB3EX01) टैबलेट्स के लिए है। वनप्लस के ऑफिशियल चेंजलॉग के मुताबिक, ऑटोमेटकली अनलॉक वेन कनेक्टेड फीचर की मदद से यूजर्स वनप्लस डिवाइस से रिमोटली पीसी को अनलॉक कर पाएंगे।
इस फीचर को इनेबल करने के लिए यूजर्स को रिमोट कनेक्शन मैन्यू के मोर में फ्लोटिंग बॉल पर टैप करना होा। इसके बाद आपको अनलॉक पीसी ऑप्शन के अंदर ऑटोमेटकली अनलॉक वेन कनेक्टेड को टर्न ऑन करना होगा। वनप्लस ने एलान किया है कि यह नया फीचर OxygenOS 16 और ऊपर के ओएस पर चलने वाले फोन और टैबलेट पर उपलब्ध रहेगा।
वनप्लस के कौन-कौन से डिवाइस को मिलेगा नया फीचर
OnePlus Open
OnePlus 15 series
OnePlus 13 series
OnePlus 12 series
OnePlus 11 series
OnePlus 10 Pro
OnePlus Nord 6
OnePlus Nord CE6 series
OnePlus Nord 5
OnePlus Nord CE5
OnePlus Nord 4
OnePlus Nord CE4 series
OnePlus Nord 3
OnePlus N6x
OnePlus Pad 4 / OnePlus Pad 3 / OnePlus Pad 2 / OnePlus Pad
OnePlus Pad Go 2
OnePlus का कहना है कि यह अपडेट अक्तूबर से जारी होना शुरू हो चुका है। यह अपडेट अलग अलग स्टेज में रोलआउट किया जा रहा है। ऐसे में संभव है कि अपडेट सभी यूजर्स तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि, वनप्लस का कहना है कि यह अपडेट 19 नवंबर तक सभी एलिजिबल डिवाइसेस तक पहुंच जाएगा।
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