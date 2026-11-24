टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस ने हाल ही में अपना नया OnePlus 16 डिवाइस लॉन्च किया है जिसके बाद अब OnePlus के अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 17 को लेकर रिपोर्ट्स सामने आने लगी हैं। कंपनी ने फिलहाल OnePlus 16 के चीन के बाहर लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन अब OnePlus 17 के फीचर्स काफी ज्यादा चर्चा में हैं।

लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अपकमिंग स्मार्टफोन में 240Hz रिफ्रेश रेट वाला वाइडस्क्रीन डिस्प्ले मिल सकता है। अगर ऐसा हो जाता है, तो ये कंपनी के पिछले फ्लैगशिप फोन्स के मुकाबले बड़ा अपग्रेड होगा। फोन पर गेमिंग करने वाले यूजर्स को इसका ज्यादा फायदा मिल सकता है।

OnePlus 17 में 240Hz डिस्प्ले टिप्स्टर Smart Pikachu ने अपनी हालिया Weibo पोस्ट में दावा किया है कि OnePlus 17 में 240Hz रिफ्रेश रेट वाला वाइडस्क्रीन पैनल देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी डिस्प्ले के साइज की जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले टिप्स्टर Digital Chat Station ने भी डिवाइस में 6.89 इंच की 2K रेजॉल्यूशन वाली 240Hz डिस्प्ले मिलने की बात कही थी।

इतना ही नहीं इसमें BOE की नेक्स्ट जनरेशन LIPO पैनल टेक्नोलॉजी का यूज भी किया जा सकता है। जबकि 240Hz रिफ्रेश रेट की हेल्प से स्क्रीन पर एनिमेशन ज्यादा स्मूद होंगे। इसके अलावा सपोर्टेड गेम्स में बेहतर विजुअल रिस्पॉन्स मिलेगा।