9,000 mAh बैटरी वाला Oneplus स्मार्टफोन भारत में भी होगा लॉन्च, 200MP + 50MP + 50MP कैमरा और Snapdragon प्रोसेसर भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 16 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं, इसे लेकर कंपनी कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वनप्लस अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि वनप्लस अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन भारत में लॉन्च नहीं करेगा।

OnePlus 16 भारत में जल्द होगा लॉन्च 91मोबाइल्स ने टिपस्ट अभिषेक यादव के हवाले बताया है वनप्लस ने मुंबई में एक बैठक की, जिसमें OnePlus 16 के इंडिया लॉन्च को लेकर चर्चा हुई। टिपस्टर ने दावा किया है कि कंपनी ने इस फोन की प्राइवेट टेस्टिंग भी की है। इसके बाद से बताया जा रहा है कि वनप्लस का यह फोन इंडियन मार्केट में भी लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि OnePlus 16 के इंडिया लॉन्च की चर्चा हो रही हो। इससे पहले भी इसके लॉन्च से जुड़े रूमर्स सामने आ चुके हैं।

OnePlus 16 के इंडियन मार्केट में लॉन्च होने को लेकर पहले भी रिपोर्ट्स समाने आ चुके हैं। यह फोन OnePlus 15 को रिप्लेस करेगा और छोड़ी ऊंची कीमत में लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो वनप्लस का यह फोन 1.3 लाख रुपये से 1.4 लाख रुपये के बीच में लाया जा सकता है। ग्लोबल मेमोरी चिप शॉर्टेज के चलते स्मार्टफोन की कीमत एकाएक बढ़ी हैं। OPPO Find X10 सीरीज इंडियन मार्केट में 1,39,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुआ है।