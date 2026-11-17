टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus फैन्स को कंपनी के अगले फ्लैगशिप OnePlus 16 के लॉन्च को लेकर अभी और इंतजार करना होगा। वनप्लस ने होम मार्केट चीन में इसे अक्टूबर में लॉन्च किया था। इसके इंडिया लॉन्च को लेकर कंपनी ने कुछ भी साफ नहीं किया है। टिपस्टर Gadgetsdata ने दावा किया है कि वनप्लस के फ्लैगशिप स्मार्टफोन का इंडिया लॉन्च OPPO Find X10 की सेल पर निर्भर करेगा। ओप्पो का कहना है कि वे सेल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि वनप्लस का फ्लैगशिप फोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा या नहीं।

क्या भारत में लॉन्च होगा OnePlus 16? OnePlus ने जुलाई में कन्फर्म किया था वह ग्लोबल मार्केट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। हालांकि, OnePlus India पहले ही साफ कर चुकी है कि इंडियन मार्केट कंपनी के इंटरनेशनल प्लान के लिए महत्वपूर्ण है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि वनप्लस की नंबर फ्लैगशिप सीरीज चीन में ही लॉन्च किए जाएंगे। इसके साथ ही यह भी बात सामने आई है कि कंपनी इंडियन मार्केट में 25 हजार रुपये की रेंज वाले मॉडल लॉन्च पर फोकस करेगी। टिपस्टर ने यह भी दावा किया है कि वनप्लस भारत में Ace 7 सीरीज को OnePlus 16R नाम से लॉन्च कर सकता है।

OPPO Find X10 को भारत में 1,39,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। यह फोन Dimensity 9600M चिपसेट, डुअल 200MP रियर कैमरा और 8,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है। OnePlus और OPPO की पेरेंट कंपनी एक ही है। ऐसे में एक ही प्राइस रेंज में एक और फोन लॉन्च करने से दोनों ब्रांड्स में कॉम्पीटिशन हो सकता है। यही कारण है कि कंपनी एक समय में एक ही फोन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है।

OnePlus 16 के संभावित फीचर्स OnePlus 16 में 165Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.78-इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। दावा है कि यह डिस्प्ले 185Hz गेमिंग सपोर्ट कर सकती है। वनप्लस का यह फोन क्वालकॉम Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट और 16GB तक की रैम और 1TB स्टोरेज के साथ मार्केट में लाया जा सकता है। इस फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जो OIS सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही फोन में 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा (3x ऑप्टिकल जूम) और 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा मिलेगा।