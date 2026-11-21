टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing ने शुक्रवार को अपने अगले प्रोडक्ट की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। हालांकि, UK के इस ब्रांड ने अभी तक इसका ऑफिशियल नेम रिवील नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये कंपनी का पहला AI-बेस्ड डिवाइस होगा। Nothing ने एक पोस्टर भी शेयर किया है जिसमें इसके डिजाइन की हल्की झलक देखने को मिलती है। ये लॉन्च AI-पावर्ड हार्डवेयर की एक नई कैटेगरी में Nothing की एंट्री साबित हो सकता है। फिलहाल कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में स्मार्टफोन और ईयरफोन शामिल हैं।

Nothing के पहले AI डिवाइस की लॉन्च डेट आई सामने X पर एक नई पोस्ट में, Nothing ने अपने नए प्रोडक्ट की लॉन्च डेट के तौर पर 8 दिसंबर को कन्फर्म किया है। कंपनी ने अभी डिवाइस का नाम नहीं बताया है और न ही इसके फीचर्स की डिटेल शेयर की है, लेकिन वह पिछले कुछ समय से अपने अपकमिंग AI डिवाइस को लगातार टीज कर रही है।

ऑफिशियल टीजर में एक सर्कुलर मेटैलिक कंपोनेंट का क्लोज-अप दिखता है, जिसका डिजाइन लेयर्ड और ग्लॉसी नजर आता है। इसके चारों ओर कई रिंग्स हैं जिन पर टेक्सचर्ड डार्क और सिल्वर मेटैलिक फिनिश दी गई है। हालांकि इस इमेज से डिवाइस के पूरे फॉर्म फैक्टर का पता नहीं चलता है।