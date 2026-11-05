स्मार्टफोन का 'iPhone मोमेंट' दोहराएगा Nothing? जानिए Carl Pei के स्क्रीन-फ्री AI टूल का पूरा विजन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 2027 में दोगुने स्मार्टफोन्स लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जबकि इस साल उसका प्रोडक्ट लाइनअप अपेक्षाकृत काफी सीमित रहा है। लंदन बेस्ड इस टेक फर्म ने जो आखिरी डिवाइस लॉन्च किया था, वह Nothing Headphone (1) Pro था, जिसे सितंबर में चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में पेश किया गया था। अब, कंपनी ने अनाउंस किया है कि उसके पास इस साल के लिए एक और प्रोडक्ट लॉन्च लाइनअप में मौजूद है। Nothing के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने खुलासा किया है कि टेक फर्म जल्द ही अपना पहला AI-पावर्ड डिवाइस लॉन्च करेगी। एग्जीक्यूटिव ने डिवाइस का नाम और कैटेगरी पर्दे के पीछे रखते हुए इसके डिजाइन को भी टीज किया है।

Nothing दिसंबर में अपना पहला AI-नेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करेगी X पर पब्लिश एक आर्टिकल में, Nothing के फाउंडर और CEO कार्ल पेई ने अनाउंस किया कि टेक फर्म दिसंबर में अपना पहला 'AI-नेटिव प्रोडक्ट' लॉन्च करेगी। पेई ने खुलासा किया कि ये डिवाइस एक स्क्रीन-फ्री डिजाइन को स्पोर्ट करेगा। Nothing एग्जीक्यूटिव द्वारा शेयर की गई इमेज अपकमिंग AI हार्डवेयर की एक झलक देती है। इसमें राउंडेड कॉर्नर्स और एक टेक्सचर्ड फ्रेम दिखाया गया है। हालांकि, इमेज से ये साफ नहीं होता कि टेक फर्म किस कैटेगरी का AI-नेटिव डिवाइस लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है।

https://t.co/2geAHRAsBh — Carl Pei (@getpeid) November 4, 2026 Nothing CEO ने कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के इतिहास और इवोल्यूशन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये इंडस्ट्री अपने 'iPhone मोमेंट' या कंज्यूमर टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगले रेवोल्यूशन की तलाश कर रही है। पेई ने इस बात पर जोर दिया कि कंपनियों ने 'पेंडेंट, पिन, ग्लासेस, कंपेनियन' और दूसरे नए कंज्यूमर डिवाइसेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, जिनका मकसद यूजर्स की लाइफ में AI को गहराई से इंटीग्रेट करना है। उन्होंने कहा कि Nothing ऐसे डिवाइसेज बनाने की 'एक दुर्लभ स्थिति' में है, जिन्हें लेकर 'भविष्य के लोग कभी एक्साइटेड हुआ करते थे'।

हालांकि, Nothing CEO ने रेखांकित किया कि ये नया AI-नेटिव डिवाइस कोई एप नहीं हो सकता था और न ही इसमें कोई नई स्क्रीन हो सकती थी। पेई अपकमिंग AI प्रोडक्ट को एक ऐसे 'टूल' के तौर पर पेश कर रहे हैं, जिसे 'उस पर्सनालिटी और केयर के साथ बनाया गया है' जो Nothing डिवाइसेज को डिफाइन करती है।