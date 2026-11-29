टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला जल्द ही अपना नया बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन लॉन्च कर सकता है, जिसे कंपनी Motorola Razr Flex के नाम से पेश कर सकती है। ये कंपनी का पहला वाइड बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन हो सकता है, जिसकी टक्कर Samsung Galaxy Z Fold 8 और iPhone Duo से हो सकती है। डिवाइस को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं।

वहीं Motorola की एक सपोर्ट वेबसाइट पर इसका नाम 2027 लॉन्च के साथ दिखाई दिया है। हालांकि अभी तक कंपनी ने फोन के नाम, फीचर्स और लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। दो कैमरों के साथ अलग डिजाइन रिपोर्ट्स में सामने आए रेंडर्स के मुताबिक Motorola Razr Flex में पीछे की तरफ पिल शेप कैमरा मॉड्यूल मिल सकता है, जिसमें दो कैमरे और LED फ्लैश होगी। मोबाइल के कवर डिस्प्ले में सेंटर पंच-होल और इनर डिस्प्ले में टॉप-राइट कॉर्नर पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं फोन को Dark Botanical Garden और Coriander कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जा सकता है।

Motorola Razr Flex के संभावित स्पेक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक डिवाइस में 6.92 इंच की इनर OLED डिस्प्ले, 165Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ और बाहर की तरफ 4.97 इंच की OLED कवर स्क्रीन मिल सकती है। डिवाइस का वजन करीब 215 ग्राम बताया जा रहा है और इसमें IP48 और IP49 रेटिंग मिल सकती है।

इतना ही नहीं परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और 12GB RAM मिल सकती है। हालांकि एक अन्य रिपोर्ट में फोन को Snapdragon 8 Gen 5 Pro चिपसेट के साथ आने की बात कही गई। डिवाइस Android 17 पर रन कर सकता है।