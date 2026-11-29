टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वैसे तो टेलीकॉम कंपनी Jio अपने करोड़ों ग्राहकों को कई तरह के प्रीपेड रिचार्ज प्लान ऑफर कर रही है लेकिन इन दिनों कंपनी कुछ प्लान्स पर खास ऑफर भी दे रही है जिसमें न सिर्फ डेटा मिल रहा है बल्कि कॉलिंग और OTT बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। इसी कड़ी में कंपनी का ₹399 वाला प्लान उन लोगों के लिए खास हो सकता है, जो अनलिमिटेड डेटा के साथ एंटरटेनमेंट और दूसरी बेनिफिट्स चाहते हैं।

इस प्लान में कंपनी 28 दिनों की वैलिडिटी दे रही है। साथ ही इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी दी जा रही है जो इस प्लान को सबसे खास बना रहा है। चलिए इस प्लान के फुल बेनिफिट्स जान लेते हैं

Jio के ₹399 वाले प्लान के बेनिफिट्स Jio के इस ₹399 वाले रिचार्ज प्लान में ग्राहकों को 28 दिनों की वैलिडिटी मिल रही है। साथ ही इस प्लान में अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा ऑफर किया जा रहा है। हालांकि, अनलिमिटेड 5G डेटा का बेनिफिट सिर्फ एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को ही मिलेगा। इसके अलावा प्लान में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी मिल रही है। SMS बेनिफिट्स के तौर पर डेली 100 SMS भेजने को मिलते हैं।

OTT और डिजिटल सर्विस बेनिफिट्स भी इस प्लान में डेटा और कॉलिंग के साथ Jio कई डिजिटल सर्विस और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी ऑफर कर रहा है। प्लान में JioHotstar Mobile+ Hollywood और FanCode का एक्सेस भी मिल रहा है। FanCode का यूज JioTV के जरिए किया जा सकता है। इसके अलावा यूजर्स को JioGames Mobile, JioTV, Justdial Lite, Hyperlocal Coupons और Digital Diary जैसी सर्विस का फायदा भी मिल रहा है।