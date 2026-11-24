टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला ने इंडियन मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने Motorola Edge 70 Neo के नाम से पेश किया है। इस Edge Neo सीरीज के नए डिवाइस में 7,000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है। साथ ही इसमें 144Hz तक का रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले और क्वालकॉम स्नैपड्रगन प्रोसेसर भी मिल रहा है।

इतना ही नहीं फोन में 50MP का Sony LYTIA प्राइमरी कैमरा और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है। कंपनी ने इसे बैंक ऑफर्स के साथ 40 हजार रुपये से कम कीमत पर लॉन्च किया है। चलिए पहले इसकी कीमत जान लेते हैं

Motorola Edge 70 Neo की कीमत और ऑफर्स कीमत की बात करें तो Motorola Edge 70 Neo की कीमत 40,999 रुपये है जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वैरिएंट मिल रहा है। फोन को चार कलर Pantone Gray Lilac, Pantone Milky Blue, Pantone Mountain View और Pantone Sage ऑप्शन में पेश किया है। लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी 10 दिनों तक 3,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दे रही है।

बैंक ऑफर्स के साथ फोन की प्रभावी कीमत 37,999 रुपये हो जाती है। इतना ही नहीं चुनिंदा बैंक और क्रेडिट कार्ड पर 3 हजार रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। ग्राहक 9 महीने तक नो-कॉस्ट EMI पर भी ले सकते हैं। फोन की सेल 1 दिसंबर 2026 से Flipkart, Motorola की वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर्स पर शुरू होने जा रही है।

Motorola Edge 70 Neo के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो फोन में 6.8 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिल रही है। साथ ही इसमें 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिल रहा है। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 5,200 निट्स जा सकती है। फोन में Water Touch फीचर भी मिल रहा है। परफॉर्मेंस के लिए डिवाइस में 4nm प्रोसेस पर बना क्वालकॉम का स्नैपड्रगन 7s Gen 3 प्रोसेसर मिल रहा है।

साथ ही फोन में 8GB LPDDR5X RAM और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज मिल रही है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की हेल्प से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इसमें Android 16 बेस्ड Hello UI मिल रहा है। कंपनी 3 साल के OS अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी देगी।