टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola जल्द ही इंडियन मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर फोन की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। नया Motorola Edge 70 Neo भारत में 24 नवंबर 2026 को लॉन्च होगा। ये स्मार्टफोन कंपनी की Edge 70 सीरीज का नया मॉडल होने वाला है। कंपनी इस सीरीज में पहले Edge 70 Fusion और Edge 70 सीरीज के अन्य मॉडल पेश कर चुकी है।

अब कंपनी इस सीरीज में एक और नए स्मार्टफोन मिड-रेंज सेगमेंट में पेश करने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए एक प्रमोशनल माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है, जिस पर ‘Your feed is about to enter a neo era’ टैगलाइन दिखाई दे रही है।

Motorola Edge 70 Neo के संभावित स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Motorola Edge 70 Neo में 6.78 इंच की 1.5K pOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही फोन में 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट और HDR10+ सपोर्ट भी मिल रहा है। फोन की पीक ब्राइटनेस 5,200 निट्स तक जा सकती है। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए इसमें Corning Gorilla Glass 7i है। डिवाइस को Mountain View, Milky Blue, Sage और Gray Lilac जैसे Pantone कलर में पेश किया गया है।

परफॉर्मेंस के लिए डिवाइस में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7s Gen 3 प्रोसेसर मिल सकता है। इसके साथ 6GB और 8GB RAM के ऑप्शन मिल सकते हैं। जबकि स्टोरेज के लिए डिवाइस में 128GB और 256GB वेरिएंट मिल सकते हैं। Motorola Edge 70 Neo के संभावित कैमरा स्पेक्स कैमरा की बात करें तो Motorola Edge 70 Neo में 50MP Sony LYTIA LYT-710 प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। साथ ही इसमें OIS सपोर्ट भी मिल सकता है। डिवाइस में 2MP का सेकेंडरी कैमरा और सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है।