फ्लिपकार्ट सेल: Motorola Signature से लेकर Edge 70 Max तक सब पर है डिस्काउंट; जानें डील्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola ने मंगलवार को जारी Flipkart Big Billion Days Sale 2026 के हिस्से के तौर पर अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में फेस्टिव प्राइस की घोषणा की है। कंपनी के मुताबिक, उसके ऑफर्स एंट्री-लेवल मॉडल जैसे Moto G06 से लेकर फ्लैगशिप Motorola Signature तक, अलग-अलग प्राइस सेगमेंट्स के स्मार्टफोन्स को कवर करते हैं। Motorola अपने Edge और G-सीरीज लाइनअप के मॉडल्स पर कई रैम और ऑनबोर्ड स्टोरेज कॉन्फिगरेशन्स में प्राइस कट के साथ-साथ बैंक ऑफर्स भी दे रहा है।

Motorola फेस्टिव ऑफर्स एक प्रेस नोट में Motorola ने बताया कि Flipkart पर उसके स्मार्टफोन्स की फेस्टिव प्राइस 12,999 रुपये से शुरू होती हैं। Motorola Signature से शुरुआत करें तो इसका 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 57,249 रुपये में उपलब्ध है। 16GB रैम और 512GB स्टोरेज ऑप्शन 62,249 रुपये में लिस्टेड है, जबकि टॉप-एंड 16GB रैम और 1TB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन की कीमत 67,249 रुपये है।

Flipkart Big Billion Days Sale के दौरान Motorola Edge 70 Max पर भी ऑफर है। ये 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 51,999 रुपये में लिस्टेड है। इसका 12GB रैम और 256GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन 56,999 रुपये में उपलब्ध है। वहीं, Motorola Edge 70 Pro+ इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 44,999 रुपये में पेश किया जा रहा है।

ग्राहक Edge 70 Pro को 8GB + 256GB कॉन्फिगरेशन के लिए 36,999 रुपये की इफेक्टिव सेल प्राइस पर खरीद सकते हैं। इसके 12GB + 256GB मॉडल की कीमत 39,999 रुपये है। Motorola के Edge 70 लाइनअप को पूरा करता है Edge 70 Fusion। सेल के दौरान इसका 8GB रैम और 128GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन 29,749 रुपये में मिल रहा है। इसके 8GB + 256GB, 12GB + 256GB और 12GB + 512GB वेरिएंट्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर क्रमशः 31,749 रुपये, 32,999 रुपये और 34,999 रुपये में लिस्टेड हैं।

Moto G सीरीज की बात करें तो Moto G Max इसके 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 19,999 रुपये में और 6GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन के लिए 21,499 रुपये में उपलब्ध है। Moto G77 Power इसके 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 19,999 रुपये में लिस्टेड है, जबकि इसका 8GB रैम और 128GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन 25,749 रुपये में आता है।