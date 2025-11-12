Motorola के 7,000mAh बैटरी वाले 5G फोन की सेल शुरू, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला ने हाल ही में अपना नया Moto G67 Power 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। आज से इस फोन की सेल भी शुरू हो गई है। डिवाइस में आपको 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही इस फोन में 50-मेगापिक्सल का Sony LYT-600 प्राइमरी कैमरा और 32-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में आपको 4nm स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 चिपसेट देखने को मिल रहा है। डिवाइस में Google Gemini फीचर्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। चलिए पहले फोन की कीमत जानें...

Moto G67 Power 5G की कीमत कीमत की बात करें तो भारत में Moto G67 Power 5G की कीमत बेस वेरिएंट के लिए 15,999 रुपये है जिसमें आपको 8GB + 128GB वेरिएंट मिलता है। फोन पर SBI बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक और बजाज फाइनेंस के साथ 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे फोन की कीमत सिर्फ 14,999 रुपये रह जाती है। इसके अलावा फोन पर छह महीने तक का नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन भी उपलब्ध है।

फोन को आप फ्लिपकार्ट, मोटोरोला वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं। कलर ऑप्शंस की बात करें तो Moto G67 Power 5G पैनटोन पैराशूट पर्पल, पैनटोन ब्लू कुराकाओ और पैनटोन सीलेंट्रो कलर में उपलब्ध है। Moto G67 Power 5G के स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 6.7 इंच का फुल-एचडी+ एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिल रहा है। साथ ही फोन में HDR10+ सपोर्ट और कॉर्निंग गोरिल्ला 7i प्रोटेक्शन मिल रहा है। डिवाइस में MIL-810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन और धूल व छींटों से बचाव के लिए IP64 रेटिंग भी मिल रही है।