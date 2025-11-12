Motorola के 7,000mAh बैटरी वाले 5G फोन की सेल शुरू, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी
मोटोरोला ने अपना नया Moto G67 Power 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसकी सेल आज से शुरू हो गई है। इसमें 7,000mAh की बैटरी, 30W फास्ट चार्जिंग, 50MP Sony LYT-600 प्राइमरी कैमरा और 32MP सेल्फी कैमरा है। यह फोन 4nm स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 चिपसेट और Google Gemini फीचर्स के साथ आता है। इसकी कीमत 15,999 रुपये है, जो बैंक ऑफर्स के साथ 14,999 रुपये हो जाती है। यह फ्लिपकार्ट और मोटोरोला वेबसाइट पर उपलब्ध है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला ने हाल ही में अपना नया Moto G67 Power 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। आज से इस फोन की सेल भी शुरू हो गई है। डिवाइस में आपको 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही इस फोन में 50-मेगापिक्सल का Sony LYT-600 प्राइमरी कैमरा और 32-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में आपको 4nm स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 चिपसेट देखने को मिल रहा है। डिवाइस में Google Gemini फीचर्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। चलिए पहले फोन की कीमत जानें...
Moto G67 Power 5G की कीमत
कीमत की बात करें तो भारत में Moto G67 Power 5G की कीमत बेस वेरिएंट के लिए 15,999 रुपये है जिसमें आपको 8GB + 128GB वेरिएंट मिलता है। फोन पर SBI बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक और बजाज फाइनेंस के साथ 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे फोन की कीमत सिर्फ 14,999 रुपये रह जाती है। इसके अलावा फोन पर छह महीने तक का नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन भी उपलब्ध है।
फोन को आप फ्लिपकार्ट, मोटोरोला वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं। कलर ऑप्शंस की बात करें तो Moto G67 Power 5G पैनटोन पैराशूट पर्पल, पैनटोन ब्लू कुराकाओ और पैनटोन सीलेंट्रो कलर में उपलब्ध है।
Moto G67 Power 5G के स्पेसिफिकेशन
स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 6.7 इंच का फुल-एचडी+ एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिल रहा है। साथ ही फोन में HDR10+ सपोर्ट और कॉर्निंग गोरिल्ला 7i प्रोटेक्शन मिल रहा है। डिवाइस में MIL-810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन और धूल व छींटों से बचाव के लिए IP64 रेटिंग भी मिल रही है।
डिवाइस को पावर देने के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 चिपसेट मिला है, जिसमें 8GB रैम और Google के Gemini AI फीचर्स भी मिलते हैं। डिवाइस में Android 15-बेस्ड Hello UI भी मिल रहा है।
Moto G67 Power 5G के कैमरा स्पेक्स
फोटोग्राफी के लिए इस डिवाइस में आपको 50-मेगापिक्सल का Sony LYT-600 प्राइमरी कैमरा मिलता है। साथ ही फोन में 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और एक टू-इन-वन फ्लिकर कैमरा मिलता है। सेल्फी के लिए डिवाइस में 32-मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके अलावा इस फोन में 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 7,000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है।
