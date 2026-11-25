टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। 24 घंटे के एक बड़े सर्विस आउटेज द्वारा अपने इंजीनियरिंग सिस्टम्स और क्राइसिस रिस्पॉन्स की खामियां उजागर होने के बाद, Microsoft ने बड़ी सर्विस रुकावटों को रोकने और उनसे निपटने के तरीके में पूरी तरह बदलाव करने के लिए 'Code Red' अभियान डिक्लेयर किया है। ये जानकारी Reuters द्वारा देखे गए इंटरनल मेमो के हवाले से मिली है।

12 और 13 नवंबर को हुए इस आउटेज ने ऑस्ट्रेलिया और जापान से लेकर अमेरिका तक की सरकारों को प्रभावित किया, ट्रेडिंग फर्मों के काम में देरी की और एयरलाइन कम्युनिकेशन को बाधित किया, जिससे अहम डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंताएं पैदा हो गईं। Microsoft ने कहा कि ये घटना किसी साइबर एक्टिविटी या AI एजेंट्स से जुड़ी नहीं थी।

Microsoft ने इस आउटेज के लिए जुलाई में आए Windows के एक अनडिटेक्टेड स्केलेबिलिटी डिफेक्ट को जिम्मेदार ठहराया। CEO सत्या नडेला ने इस रुकावट के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। Exchange Online (कंपनी की क्लाउड-बेस्ड ईमेल सर्विस) के साथ-साथ Outlook, Teams, इसके Copilot AI असिस्टेंट और दूसरे Microsoft 365 प्रोडक्ट्स के बाधित होने के बाद, ये Code Red Microsoft की इंजीनियरिंग और ऑपरेशनल प्रैक्टिसेज की कमजोरियों को दूर करने के लिए सबसे गंभीर और तत्काल अलर्ट का संकेत था।

M365 Core के प्रेसिडेंट जेसन हेंडरसन ने शुक्रवार को स्टाफ को भेजे एक मेमो में कहा कि ये Exchange Online के इतिहास में कस्टमर्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली घटना थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी भी इतने सारे कस्टमर्स इतने लंबे समय तक ईमेल के बिना नहीं रहे थे। हेंडरसन ने आगे कहा, 'Code Red का मतलब है कि ये हमारी टीम के लिए सबसे पहली प्राथमिकता वाला काम है।'

'फॉग ऑफ वॉर' M365 Core और AI एजेंट्स के लिए कंपनी के वर्कप्लेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म Work IQ की देखरेख करने वाली Microsoft की कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट अमांडा सिल्वर ने सोमवार को एक अलग मेमो में कहा कि जैसे-जैसे आउटेज बढ़ा, इंजीनियर्स को एक 'फॉग ऑफ वॉर' यानी असमंजस और भ्रम की स्थिति के बीच काम करना पड़ा।

सिल्वर ने कहा कि टॉप इंजीनियरिंग स्टाफ को तैनात करने के बावजूद, रिस्पॉन्डर्स ने 11 Teams चैट्स में 11,000 से ज्यादा मैसेज भेजे और अनुमानों और फैसलों की एक साफ तस्वीर बनाए रखने के लिए स्ट्रगल किया, क्योंकि डायग्नोस्टिक डेटा अलग-अलग बिखरे हुए इंटरनल ट्रैकिंग सिस्टम्स में फैला हुआ था।

सिल्वर के मेमो के मुताबिक, Copilot, एजेंट्स और प्लेटफॉर्म के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट चार्ल्स लामाना ने एक Code Red रिव्यू में बताया कि प्रभावित हिस्से में 'लगभग दस साल के बराबर की एक्सेप्टेबल फेल्योर' एक साथ देखने को मिलीं। जब मेमो के बारे में संपर्क किया गया, तो कंपनी के एक प्रवक्ता ने Reuters को बताया, 'सर्विस बहाल होने के साथ हमारा काम खत्म नहीं होता है। हमारी टीमें सीखे गए किसी भी सबक को तेजी से लागू करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं और हमारी लीडरशिप ये सुनिश्चित करती है कि ये हमारी टॉप प्रायोरिटी रहे।'

रिकवरी टारगेट गंभीर संकटों के लिए रिजर्व एक हाई-प्रायोरिटी मोबिलाइजेशन यानी Code Red के हिस्से के तौर पर, सिल्वर ने लोड शेडिंग, जियोग्राफिक ट्रैफिक पार्टिशनिंग और तेज रिकवरी मैकेनिज्म पर सेंटर्ड पांच वर्कस्ट्रीम की रूपरेखा तैयार की। Microsoft ने भविष्य में होने वाली घटनाओं के दौरान एक घंटे के भीतर दुनिया भर में समाधान हासिल करने का टारगेट सेट किया है और इंजीनियर्स को सिस्टम हेल्थ डेटा का तेजी से विश्लेषण करने में मदद करने के लिए AI एजेंट्स डिप्लॉय करने की योजना बनाई है।

हेंडरसन ने कहा कि वह आउटेज से जुड़े एक्शन प्लान को ट्रैक करने के लिए Substrate लीडरशिप टीम के साथ रोजाना मीटिंग करेंगे और साथ ही वीकली रिव्यू भी करेंगे। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि Microsoft न केवल समस्याएं आने पर उन्हें हल करने के लिए, बल्कि भविष्य में होने वाली रुकावटों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्लो पैच डिप्लॉयमेंट हेंडरसन ने कहा, 'दुर्भाग्य से, पिछले कुछ वर्षों में हमने जो भी काम किया, वह गुरुवार को हमारी सुरक्षा के लिए काफी नहीं था।' उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने उन व्यापक संगठनात्मक और संरचनात्मक मुद्दों की गहन समीक्षा की है, जिनकी वजह से ये कमियां सामने आईं।