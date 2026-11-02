7,000 mAh तक बैटरी वाले दो नए फोन लॉन्च, MediaTek प्रोसेसर और 64MP कैमरा भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कार्बोन ने आखिरकार इंडियन मार्केट में अपने दो नए फोन लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने इन डिवाइस को Karbonn Rebel Pro और Karbonn Rebel के नाम से पेश किया है। इन दो फोन्स के साथ कंपनी ने भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में वापसी कर ली है। 15 हजार रुपये से कम कीमत वाले ये मॉडल्स अब 'बजट सेगमेंट' का हिस्सा बन गए हैं।

दोनों स्मार्टफोन्स में मीडियाटेक हेलियो प्रोसेसर और बड़ी बैटरी मिल रही है। इन दोनों डिवाइस में कंपनी 2 साल तक बड़े एंड्रॉइड OS अपग्रेड और 2 साल तक रेगुलर सिक्योरिटी पैच देगी। खास बात ये है कि इनमें 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिलेगा। आजकल नए स्मार्टफोन्स में ये जैक देखने को नहीं मिलता। चलिए पहले दोनों डिवाइस की कीमत जान लेते हैं...

Karbonn Rebel Pro और Rebel की कीमत कीमत की बात करें तो कार्बोन रेबेल प्रो की कीमत 12,499 रुपये है, जबकि स्टैंडर्ड रेबेल मॉडल की कीमत सिर्फ 11,999 रुपये है। दोनों मॉडल्स की पहली सेल 4 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इच्छुक ग्राहक इन स्मार्टफोन्स को अमेजन से खरीद पाएंगे।

Karbonn Rebel Pro के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो कार्बोन रेबेल प्रो में 6.7 इंच की HD+ डिस्प्ले मिल रही है। साथ ही फोन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 720 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है। डिवाइस में मीडियाटेक हेलियो G81 प्रोसेसर मिल रहा है।

डिवाइस में 20W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,000 mAh की बैटरी भी मिल रही है। कैमरा के लिए प्रो मॉडल में 64MP का प्राइमरी कैमरा है और सेल्फी व वीडियो कॉल के लिए इसमें 16MP का फ्रंट कैमरा है।