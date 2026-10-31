डेटा नहीं सिर्फ कॉलिंग चाहिए? Jio लाया 4 नए सस्ते रिचार्ज प्लान, कीमत 147 रुपये से शुरू

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Airtel और Vodafone Idea के बाद Jio ने भी भारत में नए प्रीपेड वॉयस-ओनली प्लान्स की घोषणा की है। ये कदम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के हालिया निर्देशों के बाद उठाया गया है, जिसने टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज कैटलॉग में वॉयस-ओनली टैरिफ शामिल करना अनिवार्य कर दिया था। नए रीचार्ज प्लान्स चार कैटेगरीज में आते हैं, जिनकी वैलिडिटी 22 दिनों से लेकर एक कैलेंडर महीने तक है। इससे पहले कंपनी पहले से ही 448 रुपये और 1,748 रुपये वाले दो वॉयस-ओनली रीचार्ज पैक ऑफर कर रही थी।

आइए जानते हैं इन प्लान्स की डिटेल: 147 रुपये: ये वॉयस प्लान 22 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और पूरी वैलिडिटी के दौरान अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS ऑफर करता है। इस रीचार्ज का रोजाना का इस्तेमाल खर्च 6.68 रुपये है।

177 रुपये: ये रिचार्ज पैक 28 दिनों की ज्यादा वैलिडिटी ऑफर करता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS मिलते हैं। इस प्लान का रोजाना का रिचार्ज खर्च 6.32 रुपये है।

196 रुपये: 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आने वाला ये प्लान अनलिमिटेड कॉल्स और 300 SMS देता है। इस प्लान का रोजाना का खर्च 6.53 रुपये बैठता है।

197 रुपये: इस वॉयस पैक में एक कैलेंडर महीने की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 300 SMS मिलते हैं। इस प्लान का रोजाना का खर्च रिचार्ज वाले महीने के दिनों के आधार पर अलग-अलग होता है। इन नए प्लान्स के अलावा कंपनी 448 रुपये और 1,748 रुपये के प्लान्स भी ऑफर करती है, जिनकी वैलिडिटी क्रमशः 84 दिन और 336 दिन है। इसके साथ ही ये रीचार्ज JioTV और JioAICloud जैसे बंडल्ड बेनिफिट्स भी लाते हैं। ऊपर बताए गए सभी प्लान्स में मोबाइल डेटा का कोई फायदा नहीं मिलता है।

वॉयस-ओनली प्लान्स खास तौर पर से उन यूजर्स को टारगेट करते हैं जो फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास कई सिम हैं या फिर जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए पूरी तरह से वाई-फाई या कनेक्टिविटी के दूसरे ऑप्शन पर निर्भर हैं। ये रिचार्ज इन कंज्यूमर्स को कॉलिंग सर्विस जारी रखने के लिए ज्यादा किफायती ऑप्शन देते हैं।