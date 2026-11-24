टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी जियो का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए Happy New Year Offer 2027 लॉन्च कर दिया है। इस ऑफर के तहत कंपनी अपने दो प्रीपेड रिचार्ज प्लान पर अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी दे रही है।

इन प्लान की कीमत 399 रुपये और 3,999 रुपये है। इतना ही नहीं कंपनी ने नए साल के ऑफर में कुछ डेटा ऐड-ऑन पैक भी पेश किए हैं, जिनकी शुरुआती कीमत सिर्फ 15 रुपये है। चलिए जानते हैं कि इन प्लान्स में और क्या क्या खास मिल रहा है

Jio का 399 रुपये वाला प्लान जियो अपने 399 रुपये वाले रिचार्ज प्लान में अब 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ ग्राहकों को अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा ऑफर कर रहा है। साथ ही इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी मिल रही है। प्लान में डेली 100 SMS भेजने की सुविधा भी है। साथ ही इसमें JioHotstar Mobile+ Hollywood सब्सक्रिप्शन, एक साल का Canva Pro सब्सक्रिप्शन, JioGames Mobile, FanCode, JioTV और 50GB JioAICloud स्टोरेज भी मिल रहा है।

3,999 रुपये वाला एनुअल प्लान जियो अपने 3,999 रुपये वाले एनुअल प्लान पर भी ऐसा ही ऑफर दे रहा है जहां 365 दिनों की वैलिडिटी में अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा मिल रहा है। साथ ही प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी मिल रही है। प्लान में JioHotstar Mobile+ Hollywood, 12 महीने का Canva Pro Lite सब्सक्रिप्शन, FanCode, JioTV और 50GB JioAICloud स्टोरेज मिल रहा है।

खास 15 और 25 रुपये का डेटा ऐड-ऑन पैक इतना ही नहीं कंपनी ने 5G यूजर्स के लिए दो नए ऐड-ऑन पैक भी लॉन्च किए हैं। कंपनी 15 रुपये वाले पैक में एक दिन के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर कर रही है। जबकि 25 रुपये वाले पैक में दो दिनों के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा मिल रहा है।