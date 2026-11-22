टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी जियो का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपके लिए अच्छी खबर है। वैसे तो Reliance Jio अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए कई तरह के प्रीपेड रिचार्ज प्लान ऑफर कर रहा है जिसमें न सिर्फ लंबी वैलिडिटी मिल रही है बल्कि इसमें ज्यादा डेटा भी शामिल हैं। कंपनी ऐसा ही एक प्लान ₹2025 में ऑफर कर रही है।

ये प्लान उन यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो बार-बार रिचार्ज कराने से बचना चाहते हैं। इस प्लान में यूजर्स को 200 दिनों की वैलिडिटी के साथ टोटल 500GB डेटा भी मिलेगा। चलिए जानते हैं कि प्लान में और क्या-क्या खास मिलेगा

Jio के ₹2025 वाले प्लान के बेनिफिट्स Jio के इस जबरदस्त प्लान में 200 दिनों की वैलिडिटी मिल रही है। साथ ही इस प्लान में डेली 2.5GB हाई-स्पीड डेटा भी मिल रहा है। इस हिसाब से पूरी वैलिडिटी के दौरान टोटल 500GB डेटा मिलने वाला है। डेटा लिमिट एंड होने के बाद इंटरनेट की स्पीड कम हो जाएगी और 64Kbps तक रह जाएगी। प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और डेली 100 SMS की सुविधा भी मिल रही है। साथ ही प्लान में एलिजिबल ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिल रहा है।