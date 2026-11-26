टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Jagran HiTech Awards के सात सीजन हो चुके हैं। अपनी यात्रा के दौरान इस मंच ने भारत में टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स और ऑटोमोबाइल में एक्सीलेंस को पहचाना और उन्हें सम्मानित किया। यह भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला टेक और ऑटो अवार्ड्स है। इसका नया सीजन The Infinity Edition कल यानी 27 नवंबर को दिल्ली के एरोसिटी में आयोजित किया जाएगा। नए एडिशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), फ्यूचर मोबिलिटी, EV इकोसिस्टम, स्मार्ट ड्राइविंग, कनेक्टेड लिविंग और सस्टेनेबल टेक जैसे आज के विषयों पर बात होगी।

Jagran HiTech Awards 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री श्री कपिल मिश्रा आमंत्रित हैं। वह दिल्ली सरकार में कानून और न्याय, श्रम, रोजगार, विकास, कला और संस्कृति, भाषा और पर्यटन मंत्री हैं। इसके अलावा, समारोह में टेक और ऑटो इंडस्ट्री के दिग्गज मौजूद रहेंगे, जो आने वाले प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्री ट्रेंड के बारे में जानकारी देंगे। अवार्ड समारोह के लिए कई कैटेगरी बनाई गई है, जिनमें नॉमिनी हैं। अवार्ड के लिए उम्मीदवारों का चयन विशेषज्ञों के ज्यूरी पैनल के साथ-साथ पब्लिक वोटिंग से किया जाएगा।

Jagran HiTech Awards 2026 में टेक और ऑटो से जुड़े लीडर्स शामिल होंगे, जहां इंडस्ट्री की सफलताओं और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। AI इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी लीडरशिप और सस्टेनेबल मोबिलिटी जिन पर अभी भी ज्यादा चर्चा की जरूरत है। लीडर्स अपना एक्सपीरियंस यूजर्स के साथ साझा करेंगे। वहां मौजूद लोगों को इंडस्ट्री के बेस्ट माइंड के साथ नेटवर्किंग का मौका मिलेगा। आखिर में, साल के बेस्ट टेक व ऑटो प्रोडक्ट्स के साथ-साथ इंडस्ट्री के शीर्ष लीडर्स को उनके अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा।